Impact : occasion manquée

L’Impact de Montréal aurait pu assurer sa place en séries éliminatoires dimanche soir. Il s’est plutôt incliné 1 à 0 face à Orlando City et devra miser sur le dernier match de la saison pour accéder au tournoi automnal.

Même si Orlando est presque imbattable cette saison, cette équipe était prenable en raison de l’absence de Chris Mueller, Ruan et Nani dans le XI partant.

Pourtant, le Bleu-Blanc-Noir a semblé complètement à plat et sans sentiment d’urgence pendant la majeure partie de la rencontre.

Cette équipe ne semblait pas se battre pour sa vie et a mis beaucoup de temps à afficher un certain sentiment d’urgence, étant blanchie pour une seconde fois cette semaine.

Congestion

Tout va donc se jouer lors du tout dernier match de la saison contre D.C. United, dimanche prochain.

Pour l’instant, l’Impact conserve sa neuvième place avec 23 points. Et, coup de chance, Toronto et la Nouvelle-Angleterre lui ont donné un coup de main en battant respectivement Miami et D.C. United.

Mais ça se bouscule tout de même derrière le Bleu-Blanc-Noir. En effet, Chicago et Atlanta ont 22 points pendant que Miami et D.C. en ont 21.

Et tout ce beau monde se bat pour les deux dernières places restantes en séries éliminatoires dans l’Association Est.

Rappelons toutefois que puisque certaines équipes ne joueront pas le même nombre de matchs que les autres en raison d’annulations, on tiendra compte de la moyenne de points par match et à ce compte, l’Impact et Chicago devancent les trois autres formations avec 1,05.

Soporifique

Dans une première demie soporifique au possible, l’Impact n’a pas montré autant d’urgences qu’on l’aurait souhaité d’une équipe qui n’avait pas le choix de gagner.

Cette première demie a eu l’air d’un très long premier round de boxe où les adversaires s’étudient sans trop échanger de coups.

Mais encore une fois, l’Impact a trouvé le moyen de se tirer dans le pied en laissant trop de place aux Lions, ce qui a permis à Mauricio Pereyra de décocher une passe dans le trafic vers Daryl Dike qui a battu Clément Diop un peu trop facilement.

On pourrait pointer plusieurs joueurs du doigt sur cette séquence. Il serait facile de dire que Samuel Piette a lâché Pereyra un peu trop facilement, mais Victor Wanyama l’a placé dans cette position en jouant mollement face à l’Uruguayen.