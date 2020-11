Nuit d'horreur à Québec: le drapeau du Québec mis en berne

Le drapeau du Québec qui flotte à l'Assemblée nationale du Québec sera mis en berne jusqu'à mardi soir à la suite des tragiques événements survenus à Québec au cours de la nuit.

Le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, a indiqué que le drapeau qui trône au sommet de la tour du parlement demeurera en berne jusqu'au crépuscule du 3 novembre.

«Les événements de la nuit dernière sont tragiques et des plus incompréhensibles. Toutes mes pensées sont actuellement tournées vers les victimes, les survivants et leurs familles», a exprimé M. Paradis dans une déclaration écrite.

À la suite des événements survenus cette nuit à Québec, j'annonce la mise en berne immédiate du drapeau du Québec sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement jusqu’au crépuscule du mardi 3 novembre 2020. pic.twitter.com/ZduIlsbHoq — François Paradis (@fparadislevis) November 1, 2020

«Mes collègues parlementaires se joignent à moi pour condamner ces actes de violence et pour témoigner leur solidarité aux personnes touchées», a-t-il ajouté.

De nombreux politiciens ont rapidement exprimé leur consternation et leur désarroi à la suite des attaques commises à Québec par un homme déguisé et armé d'un sabre qui a fait deux morts et cinq blessés.