Attaques meurtrières: présence policière accrue et soutien psychologique pour le retour en classe dans le Vieux-Québec

Une présence policière accrue était visible lundi matin lors du retour en classe dans le Vieux-Québec, à la suite des attaques meurtrières qui s’y sont déroulées dans la nuit de samedi. Du soutien psychologique est aussi prévu pour les élèves du secteur.

Les élèves de l’école des Ursulines et du Collège François-de-Laval qui ont repris le chemin de l’école cet avant-midi ont pu remarquer des voitures de patrouille aux abords de leur établissement, une présence inhabituelle qui avait pour but de rassurer parents et enfants, a expliqué le directeur des deux établissements, Marc Dallaire, dans un courriel envoyé aux familles dimanche.

Les enseignants et éducateurs seront disponibles pour intervenir auprès des élèves qui en auraient besoin. Des ressources spécialisées du secteur psychosocial d’Info-Santé seront aussi disponibles, indique M. Dallaire.

Par ailleurs, le maire Régis Labeaume s’adressera aux élèves par vidéo afin de les réconforter.