Avant l’élection, le maire de Philadelphie appelle au «calme» et à la «patience»

Le maire de Philadelphie, ville dont le vote pourrait être déterminant pour le résultat de l’État clé de Pennsylvanie, a appelé lundi ses administrés à la «patience» et au «calme», à la veille de l’élection présidentielle américaine.

Alors que le président Donald Trump n’a cessé de pointer le risque de fraudes électorales dans cet État qu’il a emporté d’un cheveu face à Hillary Clinton en 2016, le maire démocrate Jim Kenney a assuré que les bulletins ne seraient «manipulés ou faussés d’aucune façon», dans une lettre ouverte postée lundi sur son site internet.

Il a aussi appelé les 1,5 million d’habitants à s’armer de «patience» et à «rester calmes» : à la fois pour les longues queues qui s’annoncent pour voter mardi, et pour le dépouillement des bulletins, qui «pourrait facilement prendre plusieurs jours», a-t-il souligné, rappelant le volume inhabituel de votes déposés de façon anticipée : plus de 400 000, dont le dépouillement ne commencera que mardi.

«Si vous êtes frustrés ou face à des situations difficiles le jour du scrutin», a encore écrit M. Kenney, «laissez votre force intérieure vous guider, restez calmes, respectueux, au-dessus de la mêlée».

La Pennsylvanie est, après la Floride et peut-être le Texas, l’État pivot qui compte le plus de grands électeurs (20).

Donald Trump et Joe Biden - et de multiples personnalités des deux camps - n’ont cessé de s’y rendre dans la dernière ligne droite de la campagne et y seront encore ce lundi.

La semaine dernière, Philadelphie, dont la population est afro-américaine à plus de 40%, a déjà été agitée par des manifestations déclenchées par la mort d’un homme noir, Walter Wallace Junior, abattu par deux policiers en pleine rue.

Les violences et pillages qui ont suivi ont conduit la ville à imposer un couvre-feu mercredi et vendredi soir, et appeler en renfort des unités de la Garde nationale.