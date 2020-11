De meilleures prévisions météo pour la région de Trois-Rivières

La remise à neuf du radar météo de Sainte-Françoise, près de Bécancour, complété récemment grâce à un investissement de 4 millions $, permettra à Environnement Canada de bien mieux prédire les affres de Dame nature dans la région.

Grâce à cette cure de jouvence, la portée du radar météo a été multipliée par deux pour atteindre quelque 260 km à la ronde. La hauteur de l'installation a été portée de 20 à 30 mètres.

Ainsi, les services météorologiques seront maintenant parfaitement en mesure de distinguer le type de précipitations qu'amène un système dépressionnaire et pourront mieux faire le tri entre la pluie, la grêle, le verglas et la neige.

Les météorologues pourront aussi mieux déceler le risque de temps violent. «Tout ça va nous aider à avoir une meilleure idée de ce qui se passe, dont détecter les tornades. Oui «ça va être amélioré comme pour de la grêle et des vents violents. Le système va nous permettra de constater la violence des vents lorsqu'il y a des précipitations», a expliqué Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

Le service fédéral compte 31 stations semblables d'un bout à l'autre du pays, dont cinq au Québec. D'ici deux ans, toutes auront été remises à neuf.

La station Sainte-Françoise a été activée le 21 octobre. Pendant la période de rodage, ses données sont réservées à l'usage d'Environnement Canada. Elles seront toutefois rendues disponibles au public via internet d'ici la fin du mois de novembre.

La station radar change aussi d'identité. Elle s'appellera dorénavant Radar météo Sainte-Françoise et non plus Radar météo Villeroy comme autrefois. Une erreur de localisation territoriale est ainsi corrigée.

«On comprenait mal pourquoi ils l'appelaient de cette façon. C'était à cause de la sortie [de l'autoroute 20] à Villeroy. Les gens sortaient là et s'en venaient et le premier village qu'ils voyaient, c'était Villeroy. Par résolution, on a fait une demande à Environnement Canada et ils ont accepté de changer de nom», s'est réjoui le maire de Sainte-Françoise, Mario Lyonnais.