Des truffes québécoises vendues à 3000 $ le kilo

Une transaction historique s’est produite dans le monde mycologique québécois. En octobre, des truffes des Appalaches ont été vendues à 3000 $ le kilo par la cueilleuse prolifique Francesca Marzitelli à l’entreprise Truffes Québec.

La quantité totale de truffes vendues demeure secrète, mais Truffes Québec en a acheté pour plusieurs milliers de dollars pour répondre à la demande de production de plants truffiers, pour les années 2021 et 2022. « C’est une truffe excessivement rare. Tu ne peux pas acheter cette truffe-là sur la planète », a souligné Jérôme Quirion, cofondateur de Truffes Québec et président d’AborInnov, une entreprise spécialisée en trufficulture.

Les truffes serviront à inoculer des plants dans de nouvelles truffières qui verront le jour en 2021, principalement en Mauricie. Là, trois producteurs ont investi plus 200 000 $ pour cultiver des champs truffiers. « On a créé une demande importante, donc Truffes Québec a dû se fournir en truffes des Appalaches québécoises sauvages», a expliqué Patrick Lupien, coordonnateur de la filière mycologique de la Mauricie.

Cette transaction n’aurait pas pu avoir lieu sans le savoir unique de la cueilleuse de Pointe-aux-Trembles, Francesca Marzitelli. Cette femme de 75 ans, originaire de l’Argentine, a découvert la première truffe québécoise il y a 40 ans. À ce jour, elle est toujours la seule qui trouve de grandes quantités de truffes en nature.

«C’est de plus en plus cher parce qu’il n’y a pas d’abondance», a indiqué la mycologue. La difficulté de trouver le champignon dit «hypogé» s’explique par le fait qu’il pousse sous terre. Son habitat devient aussi de plus en rare. «Les forêts sont détruites par des constructions, des condominiums ou pour faire des plantations de soya ou d’autres choses. Là où je sais que je pourrais en trouver, c’est parfois totalement interdit d’y aller et j’aurais des amendes», a précisé Francesca Marzitelli.

Néanmoins, la demande pour la truffe des Appalaches ne risque pas de s’estomper de sitôt. Selon Patrick Lupien, d’autres nombreux producteurs agricoles, forestiers ou propriétaires de terres attendent impatiemment de cultiver la truffe. «Ça se peut qu’on double, peut-être même un peu plus, le nombre de champs truffiers qui vont voir le jour en 2021 en Mauricie», envisage-t-il.

En plus de la filière mycologique de la Mauricie, Truffes Québec se fait solliciter de tous côtés. «Il y de grands chefs, pour les grosses truffes fraîches de très grande qualité. Ensuite, il y a des fromageries qui nous contactent, des gens qui font du foie gras, d’autres qui font de la saucisse, même des apiculteurs!», a énuméré Jérôme Quirion, en précisant que Truffes Québec envisage également vendre ses propres produits.