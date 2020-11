«Deux filles le matin» fait œuvre utile

L’équipe de «Deux filles le matin» a reçu plus de 6000 messages à la suite de la diffusion de son épisode consacré au viol conjugal, le lundi 19 octobre. Après 21 ans en ondes, le magazine matinal de TVA fait plus que jamais œuvre utile, remarque son animatrice, Marie-Claude Barrette.

«Deux filles le matin» multiplie cette saison les tables rondes sur des thématiques délicates ou émotivement chargées. Viol conjugal, racisme, nouvelles réalités scolaires, reconstruction mammaire, en plus d’un «conseil de sages» périodique avec des personnalités âgées: «Deux filles le matin» a «pris du galon» au niveau du contenu, reconnaît Marie-Claude Barrette.

«On est très proches de ce que les gens vivent, note-t-elle. On a beaucoup de substance. "Deux filles...", c’est la trame de fond de ce que tout le monde vit. Dans des périodes comme celle qu’on vit, avec la pandémie, l’émission prend tout son sens, parce qu’on a une heure entière pour parler d’un sujet. On a du temps...»

Viol ordinaire

Le prétexte à la discussion du 19 octobre était la sortie du roman «Un viol ordinaire», de Janette Bertrand, l’idole de Marie-Claude Barrette.

Janette était sur plateau, tout comme Mara Joly, réalisatrice d’un court métrage sur le sujet, Deborah Trent, une spécialiste intervenante auprès des femmes victimes d’agressions, et Patricia Tulasne, porte-parole du collectif «Les Courageuses», composé de victimes alléguées de Gilbert Rozon.

Sur la page Facebook, en messagerie privée et dans la boîte courriel de «Deux filles le matin» et de Marie-Claude Barrette, les messages de réactions vives n’ont pas tardé à fuser dans les heures et les jours d’après.

«Des femmes nous ont écrit qu’elles étaient incapables de faire la paix avec leur passé et qu’elles avaient réalisé, en nous écoutant, que c’est parce qu’elles avaient vécu la même chose. Une autre nous a dit qu’on l’avait convaincue de porter plainte. On a eu plein d’histoires comme ça. Les femmes ont besoin de se faire entendre», raconte Marie-Claude Barrette.

«Chaque année, je me demande si je continue "Deux filles le matin", si une autre personne pourrait mieux porter l’émission. Mais, quand on a ce genre de conversation, j’ai tellement l’impression d’être à la bonne place! Faire quelque chose qui a un impact aussi significatif dans la vie des gens, c’est très touchant», ajoute la communicatrice.

Fortes cotes d’écoute

Il n’y a pas que les mots du public qui révèlent un attachement sincère à «Deux filles le matin», même après toutes ces années en ondes. Les chiffres parlent aussi, le rendez-vous de semaine attirant, à 10 h, des cotes d’écoute supérieures à certaines productions diffusées en soirée, à heure de grande écoute.

À titre comparatif, l’heure sur le viol ordinaire a été regardée par 339 000 personnes selon les données préliminaires de Numeris, pour une part de marché de 35 %. Au même moment, à ICI Télé, «Savourer», la tribune culinaire de Geneviève O’Gleman, intéressait 23 000 téléspectateurs.

«Quand je vois des chiffres comme ça, ça me confirme qu’on est dans une année très forte. Quand on constate que les gens nous sont fidèles, on a l’obligation de leur proposer un contenu de qualité», termine Marie-Claude Barrette.

«Deux filles le matin», du lundi au mercredi, à 10 h, à TVA. L’épisode sur le viol conjugal peut être vu ou revu sur TVA.ca ou sur Illico.