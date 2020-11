Disparition d'une sexagénaire à Salaberry-de-Valleyfield

La police a demandé à la population d'ouvrir l'œil, lundi, afin de retrouver une sexagénaire portée disparue du côté de Salaberry-de-Valleyfield.

Diane Boileau, 61 ans, a quitté à pied son domicile de la rue des Érables dimanche vers 18h et n'a pas été revue depuis. Sa famille a des raisons de s'inquiéter pour sa santé et sa sécurité, a précisé la SQ.

La sexagénaire mesure 1,57 m (5' 2'') et pèse 38 kg (85 lb). Elle a les cheveux gris et les yeux bruns. Elle serait vêtue d'un manteau d'hiver noir et d'une tuque noire.

Quiconque l'aperçoit est invité à appeler au 911 ou à transmettre des informations confidentiellement au 1 800 659-4264.