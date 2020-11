Du retard dans l'analyse de prélèvements

La santé publique semble prendre du retard dans le nombre de tests effectués pour dépister la Covid-19. Le nombre de prélèvements qui sont analysés chaque jour demeure sous les 30 000, ce qui était l’objectif mis en place par le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda.

Selon la pharmacienne et professeure titulaire de clinique à l’Université de Montréal, Diane Lamarre, si la santé publique parvenait à atteindre le nombre de 30 000 tests quotidiens, on pourrait identifier environ 200 porteurs supplémentaires du virus par jour et ainsi prévenir davantage les éclosions de cas.

«Il faut arriver à tester beaucoup plus si on veut ralentir et diminuer le nombre de cas quotidien sous les 1000. Il faut ramener ça plus bas si on veut se donner un peu de marge de manœuvre pour la période des Fêtes», affirme Diane Lamarre.

Voyez l’intégralité de l’entretien quotidien de Diane Lamarre avec Pierre Bruneau dans la vidéo ci-dessus.