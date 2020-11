Fécondation in vitro: une attente qui a assez duré

Un couple infertile exhorte le gouvernement Legault à remplir sa promesse de rembourser les traitements de fécondation in vitro le plus rapidement possible.

«Il me manque quelque chose en ce moment dans ma vie et ce n’est ni l’argent ni les voyages qui vont me l’apporter, c’est un enfant [...] Ce besoin d’être mère est au plus profond de mes entrailles », plaide Sophie Jobin, âgée de 30 ans.

Son conjoint Guillaume Canuel et elle demandent au gouvernement québécois de remplir sa promesse et de rembourser des traitements de fécondation in vitro (FIV) pour les couples infertiles. Ce programme avait été aboli en 2015 par le gouvernement libéral et qualifié de « bar ouvert » par l’ex-ministre Gaétan Barrette.

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) s’était engagée à payer le premier cycle, au lieu de trois comme avant. Mais la pandémie a vraisemblablement repoussé le dépôt du projet de loi en ce sens.

« C’est [une promesse] qui est repoussée, repoussée, repoussée, s’impatiente Mme Jobin. Je ne suis plus capable d’aller d’échec en échec. »

« Quelques négociations »

​« Il faut terminer quelques négociations avec le Conseil du trésor, mais on vise encore à déposer notre projet de loi cet automne », a-t-on précisé au cabinet du ministre responsable, Lionel Carmant.

Ainsi, les pressions financières causées par la COVID-19 ne freineraient pas l'intention du gouvernement de rétablir la gratuité d'un traitement de FIV, qui coûte de 8000 $ à 15 000 $.

Actuellement, les Québécois infertiles ont droit à un crédit d’impôt qui rembourse de 20 % à 80 % du prix des traitements, selon le salaire. Il sera conservé.

Ce crédit d’impôt actuel coûte présentement 35 millions $ annuellement à l’État québécois. En mars, Le Journal avait appris que 16 millions $ supplémentaires devaient être consacrés à la FIV.

La province de l’Ontario rembourse également un premier cycle de FIV aux couples infertiles.

Il s’agit d’une bonne mesure, qui permet d’assurer une meilleure surveillance et d’offrir des traitements plus sécuritaires selon l’experte en santé et politiques publiques Francesca Scala.

Par contre, la professeure de l’Université Concordia souligne que la FIV ne doit pas être vue comme une « panacée » par les couples infertiles. Même si les taux de succès s’améliorent, les risques d’échec sont grands, surtout avec un seul cycle.

Sophie Jobin et son conjoint en sont conscients. Ils ont bénéficié, sans succès, de l’insémination artificielle. Mais comme Mme Jobin souffre d’ovaires polykystiques, ce qui nuit à l’ovulation, leurs chances sont meilleures avec la FIV.

Surtout, le couple ensemble depuis 12 ans, ne veut pas engloutir près de 15 000 $ d’économies, alors qu’un remboursement lui est promis depuis qu’il essaie d’avoir un enfant.

– Avec la collaboration de Geneviève Lajoie