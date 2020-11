Flou autour des collations dans les espaces de cotravail

Les espaces de travail partagé ont-ils le droit de servir du café et des collations à leurs clients? Il semble que oui, si ceux-ci boivent et mangent seuls à leur bureau.

Rappelons que des policiers montréalais ont fait fermer L'Anticafé de la place des Arts à deux reprises le mois dernier sous prétexte que celui-ci était un lieu de restauration en raison du café et des biscuits qu'il sert à ses clients.

Plusieurs établissements de la métropole fonctionnent toutefois selon le même principe sans être punis.

Interrogée à savoir si la distribution de café et de collations était permise dans les espaces où les gens paient par taux horaire ou quotidien pour travailler sur place, la Santé publique a répondu qu'il ne devrait pas y avoir de consommation sur place qui impliqueraient un attroupement de personnes.

«La vente de nourriture pour emporter n’est pas interdite selon les règles actuellement mises en place. Ce qui est interdit, c’est la consommation sur place qui impliquerait que des gens mangent ensemble», a indiqué Robert Maranda, relationniste pour la Santé publique.

Il semble donc que quelqu'un qui prendrait un café ou une collation pour consommer seul à un bureau ne contreviendrait pas aux règlements.

Pas vendus

L'avocate de L'Anticafé, Me Christina Muccari, a précisé que l'établissement ne fait pas de vente de nourriture à proprement parler. «Dans les faits, les breuvages et collations qui sont offerts ne sont pas vendus. La transaction qui est faite entre L’Anticafé et les clients c’est une transaction qui vise la location d’un espace pour une certaine période de temps», a lancé celle qui représente le propriétaire et la gérante de L’Anticafé, Filipp et Élizabeth Miller.

Le lieu a décidé de rouvrir ses portes à nouveau.

«On ne parle pas d’une entreprise qui a un permis de restauration. Selon moi, ce n’est pas parce qu’on offre des breuvages et des collations sur un lieu où des travailleurs s’installent pour travailler que c’est nécessairement un lieu de restaurations. C’est la distinction actuelle», a souligné Me Muccari.

L’avocate a comparé le service proposé à celui d’un bureau traditionnel. «À mon bureau, on sert du café à volonté à nos employés comme dans la plupart des bureaux», a-t-elle dit.

Rappelons que tout comme les espaces de bureau ordinaires, les espaces de travail partagé sont autorisés à recevoir des clients tant que les consignes sanitaires sont respectées. Ils doivent être remplis au maximum à 25 % de leur capacité, et les gens doivent maintenir une distance de deux mètres entre eux, le port du masque est obligatoire pour les déplacements.