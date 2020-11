Hommage touchant de Chrissy Teigen a son fils décédé

Chrissy Teigen a rendu hommage à son défunt fils Jack en se faisant tatouer son prénom sur son poignet.

Samedi, la star de «Bring The Funny» a partagé le tatouage sur Twitter avec ses fans, quelques semaines après qu'elle et son mari John Legend ont annoncé la fausse couche de la mannequin et présentatrice.

Celle-ci était enceinte d'un petit garçon que le couple avait prénommé Jack et, sur une photo sans légende, elle a dévoilé son prénom immortalisé à l'encre sur son poignet.

Le dessin est assorti à ceux qu'elle s'est fait faire pour sa fille, Luna, 4 ans et son fils Miles, 2 ans, ainsi que pour son mari.

Récemment, elle a également écrit un essai, revenant sur le décès de Jack, et a révélé les raisons pour lesquelles elle avait choisi de partager son histoire et des photos d'elle à l'hôpital.

«Cela n'avait pas de sens pour (John) à l'époque, a-t-elle écrit dans un article pour le site Medium.com, mais je savais que j'avais besoin de graver ce moment pour toujours, de la même manière que j'avais besoin de me souvenir de nous en train de nous embrasser au bout de l'allée, de la même manière que je devais me souvenir de nos larmes de joie après la naissance de Luna et de Miles. Et je savais absolument que je devais partager cette histoire.»