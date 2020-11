Horreur à Québec: suivez tous les développements

L’enquête se poursuit lundi pour tenter de comprendre les raisons qui ont poussé un homme de 24 ans à attaquer des passants avec un sabre de type katana dans le Vieux-Québec samedi soir.

Suivez en direct l’évolution de l’actualité sur cette violente attaque qui a fait deux morts et cinq blessés.

LUNDI

8h37 | Deux destins tragiques unis par la malchance

Au mauvais endroit au mauvais moment : la malchance a uni la destinée tragique de Suzanne Clermont et de François Duchesne, fauchés samedi soir par un tueur fou dans le Vieux-Québec.

7h49 | La mère du suspect «traumatisée» par les attaques

Les attaques sanglantes perpétrées par le suspect de 24 ans, Carl Girouard, samedi soir dans le Vieux-Québec, ont commotionné toute la province. La mère du jeune meurtrier allégué est aussi secouée par les événements.

Photo Dominique Lelièvre

7h11 | Nuit d’horreur à Québec: un cauchemar éveillé

Québec s’est réveillé en plein cauchemar, hier matin, après qu’un meurtrier déguisé a froidement assassiné deux personnes en plus d’en blesser cinq autres avec une épée, dans le paisible Vieux-Québec en pleine nuit de l’Halloween.

Photo Agence QMI, Guy Martel

DIMANCHE

21h05 | Beaucoup de travail attend les enquêteurs

Les policiers de Québec ont 25 scènes de crime à analyser à la suite de l’attaque meurtrière survenue samedi soir.

18h03 | «Ça ressemble à quelqu'un en psychose», estime le Dr Gilles Chamberland

Les gestes qu'aurait posés Carl Girouard, accusé des deux meurtres et cinq tentatives de meurtre commis à Québec au cours de la nuit de l'Halloween, laissent croire que l'homme était en psychose au moment des faits.

16h59 | Attaques dans le Vieux-Québec: «Ça remue des souvenirs très douloureux», dit Mohamed Labidi

L’attaque de samedi soir dans le Vieux-Québec «remue des souvenirs très douloureux» de l’attentat de janvier 2017 à la grande mosquée de Québec, a convenu Mohamed Labidi, président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ).

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

16h50 | Nuit d'horreur à Québec: les résidents du Vieux-Québec sous le choc

Encore sous le choc au lendemain de la nuit d’horreur qui s’est jouée dans les rues autrement tranquilles de leur quartier, les résidents du Vieux-Québec ont vécu toute une frousse jusqu’à ce que l’auteur du drame soit appréhendé.

16h44 | La santé mentale, un enjeu de santé publique

Les problèmes de santé mentale de plus en plus présents dans la population deviennent un grave enjeu de santé publique, ont averti des intervenants dimanche au lendemain d'une nuit d'horreur à Québec où deux personnes ont été tuées et cinq blessées.

15h50 | Le suspect est formellement accusé

Carl Girouard, 24 ans, est formellement accusé de deux meurtres et cinq tentatives de meurtre au palais de justice de Québec.

Photo courtoisie

15h35 | Attaques à Québec: une nuit d'horreur pour deux bons samaritains

Un couple du Vieux-Québec a tout fait pour sauver la vie d’une des victimes de l’homme au sabre, qui a semé la terreur dans le quartier historique le soir de l’Halloween.

Catherine Bouchard

15h15 | Sabre japonais: difficile de légiférer contre ce type d’arme

Pour commettre ses crimes dans la nuit de samedi à dimanche, Carl Girouard avait en sa possession un katana, un sabre japonais long de 60 cm.

14h39 | Sous le choc, des amies et voisines d’une victime décrivent une scène horrible

Témoins de l’horreur, samedi soir, des résidents de la rue des Remparts et amis d’une des deux victimes, Suzanne Clermont, sont consternés par la violence de l’attaque gratuite qui lui a coûté la vie.

14h30 | Hommages devant l'hôtel de ville

Les citoyens qui souhaitent rendre hommage aux victimes sont invités à déposer des fleurs devant l'hôtel de ville

13h59 | Persuadée d'avoir croisé le tueur avant la découverte d'un «bain de sang»

Une résidente du Vieux-Québec qui a découvert un corps dans un bain de sang est persuadée d’avoir croisé la route du suspect quelques minutes plus tôt à bord de sa voiture.

13h01 | L'identité des victimes dévoilée

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a déloilé l’identité des deux victimes de l’attaque de samedi soir.

Il s’agit de François Duchesne, 56 ans, et de Suzanne Clermont, 61 ans.

SUIVI DES ÉVÈNEMENTS | L’identité des victimes a été confirmée par le bureau du coroner. Il s’agit de monsieur François Duchesne, âgé 56 ans, ainsi que de madame Suzanne Clermont, âgée de 61 ans. https://t.co/DkIkb1E5Ja — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

11h50 | Identité du suspect révélée

L’homme de 24 ans arrêté avec un sabre japonais dans le secteur de la basse-ville de Québec samedi soir se nomme Carl Girouard.

10h45 | Perquisition à Sainte-Thérèse

La Régie intermunicipale de police Thérèse-De-Blainville, assistée de la Sûreté du Québec, effectue une perquisition dans un logement situé sur la place Brosseau à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides.

9h30 | Point de presse des autorités

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, le maire de Québec, Régis Labeaume et le directeur du SPVQ, Robert Pigeon, tiennent un point de presse.

On y apprend que le suspect est âgé de 24 ans et qu’il était armé d’un sabre japonais de type katana.

Le directeur du SPVQ indique également que l’homme réside sur la couronne nord de Montréal.

Il avance également que le geste de l’homme serait «visiblement prémédité».

9h00 | Troubles de santé mentale

Le Bureau d’enquête apprend que l’homme qui serait à l’origine des attaques à l’épée qui ont fait deux morts dans le Vieux-Québec avait déjà menacé de tuer des gens en 2014.

Il était déjà connu pour des problèmes de santé mentale qu’il a éprouvés dans le passé.

4h00 | Deux morts et cinq blessés

Les autorités confirment que deux personnes dont mortes dans l’attaque à l’épée et que cinq autres ont été blessées.

1h30 | Arrestation d’un suspect

Le SPVQ confirme qu’il a arrêté un suspect peu avant 1h du matin. Il invite de nouveau les citoyens à demeurer à l’intérieur en verrouillant les portes puisqu’une enquête est en cours.

SAMEDI

23h30 | Secteur à éviter

Le SPVQ recommande d’éviter le secteur de la colline parlementaire et invite les citoyens à demeurer à l’intérieur de leur résidence.

22h30 | Appel aux policiers

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) reçoit un appel pour de multiples agressions armées dans le Vieux-Québec.

Un individu déguisé en homme de l’époque médiévale attaque des passants avec une épée.