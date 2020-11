Les Communes refusent d'exiger des excuses de Trudeau pour la crise d'Octobre

Le premier ministre Justin Trudeau ne sera pas forcé de s’excuser pour les arrestations menées contre des centaines de Québécois lors de la crise d’Octobre de 1970, la motion bloquiste en ce sens ayant été défaite lundi.

Sans surprise, les libéraux et conservateurs ont voté contre. La motion, battue à 263 voix contre 56, visait à ce que la Chambre des communes réclame des excuses de M. Trudeau, au nom du gouvernement canadien, pour la promulgation de la Loi sur les mesures de guerre, le déploiement de l’armée et l’arrestation de civils au Québec.

«Les seules personnes que le fédéral a arrêtées massivement et sans motif, pour lesquelles le premier ministre ne veut pas s'excuser, sont les 497 victimes des mesures de guerre, a réagi le chef bloquiste Yves-François Blanchet. Il s’agit là d’une éloquente indifférence envers ce que des centaines de Québécoises et des Québécois ont vécu lors de ce douloureux chapitre de notre histoire.»

Les libéraux ont laissé entendre, tout au long du mois d’octobre, qu’ils n’avaient pas l’intention de présenter des excuses au nom du gouvernement du Canada. Interpellé à maintes reprises sur la question, M. Trudeau a surtout insisté sur l’importance d’avoir une pensée pour la famille de l'ex-vice-premier ministre Pierre Laporte, mort après avoir été kidnappé par une cellule felquiste. Il a aussi fait valoir qu’il consacrait toutes ses énergies à la lutte contre la COVID-19 plutôt qu'à des événements passés.

«Je comprends qu’il y a encore des débats politiques sur ce qui s’est passé il y a 50 ans, mais ma préoccupation, aujourd’hui et dans les journées à venir, est de m’assurer que dans 50 ans, mes enfants, petits-enfants et tous les petits-enfants du Québec et du Canada regarderont la façon dont on a géré cette crise sanitaire et économique de la bonne façon», a-t-il dit la semaine dernière.

Lundi, les néo-démocrates et les verts ont joint leur voix aux bloquistes en faveur de la motion, mais ces appuis n’étaient pas assez nombreux pour la faire adopter. Notons qu’un député du NPD, Charlie Angus, s’est abstenu.