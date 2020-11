Les Québécois les plus favorables aux énergies vertes

Plus des trois quarts des Québécois préfèrent qu’Ottawa investisse dans les énergies renouvelables que dans les combustibles fossiles, selon un sondage Environics commandé par Greenpeace.

À égalité avec les provinces de l’Atlantique, le Québec est celle où le soutien aux énergies vertes est le plus marqué au pays à 77 %. Même en Alberta, l’appui est majoritaire pour des solutions vertes à 56 % face aux investissements au gaz ou au pétrole. En moyenne au pays, 68 % des répondants veulent que le fédéral mette l’accent sur les énergies renouvelables plutôt que fossiles.

«Les résultats de ce sondage montrent clairement que la population souhaite que la reprise économique en réponse à la COVID-19 soit axée sur les énergies propres et les emplois verts plutôt que sur les combustibles fossiles. Voilà une autre preuve que des projets comme GNL Québec et l’expansion du pipeline Trans Mountain ne cadrent pas avec la relance juste et verte qui est souhaitée par la population», a affirmé Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace, par communiqué, lundi.

Parmi les moyens à privilégier, les répondants québécois sont les plus favorables à taxer les gros pollueurs, car 42 % d’entre eux y sont favorables, contre 35 % en moyenne au Canada.

Greenpeace demande donc au gouvernement de Justin Trudeau de faire preuve de leadership dans ce dossier. Mais les personnes sondées ont des doutes concernant les libéraux fédéraux.

Seulement 38 % des Québécois interrogés croient que le fédéral mettra vraiment en œuvre les plans énoncés dans le discours du Trône présenté en septembre contre 46% en moyenne au pays.

Ce sondage téléphonique a été réalisé du 6 au 11 octobre dernier auprès de 1000 Canadiens. La marge d’erreur est de 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.