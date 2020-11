L'ex-policier complotiste de Laval condamné en diffamation

L’ex-policier complotiste de Laval, Maxime Ouimet, a été condamné par la Cour supérieure à payer 17 000$ à l’entreprise Station Beauté à titre de dommages punitifs et pour atteinte à la réputation.

• À lire aussi: Un policier de Laval parmi les «complotistes»?

• À lire aussi: Le commerce du policier complotiste ciblé par un incendie suspect

• À lire aussi: Le policier complotiste de Laval acclamé lors d'une manifestation

Le tribunal ordonne aussi à celui qui se fait appeler le «policier du peuple» à supprimer immédiatement de Facebook toute publication concernant la demanderesse.

M. Ouimet devra aussi publier, dans les 60 jours du présent jugement sur les groupes Facebook «Support Scalp Élite» et «Spotted Micropigmentation capillaire Québec» un message de rétractation indiquant expressément «qu’il se rétracte de tous et chacun des propos tenus dans leurs publications concernant la demanderesse et qu’ils s’excusent d’avoir tenu ces propos», peut-on lire dans le jugement.

Il devra aussi s’abstenir de faire usage de quelque manière que ce soit de propos diffamatoires de manière à laisser entendre que la demanderesse «n’aurait jamais eu de vrais clients, ne serait pas accréditée ou qu’elle ne respecterait pas les normes de l’APESEQ, n’aurait pas le droit de donner des formations, et aurait comme objectif de faire de l’argent au détriment de ses étudiants ou clients.»