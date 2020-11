Le maire de Québec Régis Labeaume a reçu l'appui d'un organisme communautaire du Saguenay dans ses efforts pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale.

«J'étais content de l'entendre», a dit Bertrand Santerre, qui préside le conseil d'administration du Maillon. Cet organisme vient en aide aux familles vivant avec un proche éprouvant des problèmes de santé mentale. «Nous allons probablement lui envoyer une lettre pour l'appuyer, afin que ça change!», a-t-il lancé.

«Trop souvent, les gens sont hospitalisés une journée ou deux et ensuite, on les retourne. L'Hôpital psychiatrique maintenant, c'est la rue, pratiquement», a-t-il poursuivi.

«Au Saguenay, ça nous prendrait un centre de crise, pas seulement demander aux gens qui vivent avec des proches qui ont des problèmes d'appeler au téléphone. Ce n'est pas adéquat», a déclaré M. Santerre.

Les policiers constatent eux aussi une recrudescence de leurs interventions auprès de cette clientèle aux besoins particuliers.

«On en a tous les jours, a acquiescé le porte-parole du service de police de Saguenay, Bruno Cormier. Encore aujourd'hui (lundi), on a dû intervenir pour des cas de ce genre. On en a beaucoup plus qu'il y a 5 ans.»

«À chaque fois, ça demande 3 ou 4 heures de travail à une équipe de deux patrouilleurs, parfois il faut appeler une ressource spécialisée. Il y a présentement des discussions à savoir si on ne devrait pas assigner une équipe spécialement pour ce type d'interventions», a-t-il déclaré.

Le criminaliste Luc Tourangeau a lui aussi constaté que de plus en plus de personnes souffrant de problèmes mentaux se retrouvent devant le tribunal.

«C'est difficile de demander à un policier d'accompagner chaque personne potentiellement inquiétante, au cas où. Ces cas n'appartiennent pas toujours à la justice, mais le réseau de la santé est débordé», a-t-il dit.

En 2012, Le Maillon avait participé au dépôt d'une pétition de 10 000 noms réclamant de meilleurs programmes gouvernementaux pour combattre les problèmes de santé mentale.