Nova Bus décroche un contrat avec Halifax Transit

Le chef de file dans la fabrication d’autobus urbains Nova Bus a décroché une importante commande avec Halifax Transit, le fournisseur de services de transport urbain de la ville de Halifax.

Le contrat d’une durée de trois ans, avec possibilité de renouvellement pour deux périodes d’un an, prévoit la livraison d’un maximum de 190 autobus qui seront fabriqués à Saint-Eustache et à Saint-François-du-Lac pour les châssis.

«Nous sommes ravis et très fiers de renouveler notre partenariat avec Halifax Transit et de continuer à offrir aux voyageurs de Halifax des autobus de qualité, fiables, sûrs et respectueux de l'environnement», a indiqué dans un communiqué Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus, lundi.

Le contrat consolide un partenariat qui remonte à 2010, se félicite M. Larose.

«Non seulement Nova Bus est reconnue pour la fiabilité de ses produits, mais elle offre un soutien de haute qualité qui répond aux exigences de ses clients et un niveau élevé de formation pour une utilisation et un entretien optimal des autobus afin d'en assurer la performance à pleine capacité», a-t-il ajouté.

Le transporteur néoécossais exploite une flotte de 300 autobus urbains, dont 127 véhicules fabriqués par l’entreprise québécoise.