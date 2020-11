Pandémie de COVID-19: plus de 1,2 million de décès dans le monde

Plus de 1,2 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles lundi matin.

Au total, au moins 1 200 042 morts, pour 46 452 818 cas, ont été déclarés. Près d’un décès sur cinq a eu lieu aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec 230 996 morts pour 9 207 364 contaminations.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Suivent le Brésil avec 160 074 décès et 5 545 705 cas, l’Inde (122 607 morts, 8 229 313 cas), le Mexique (91 895, 929 392) et le Royaume-Uni (46 717, 1 034 914).

L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus meurtrie avec plus de 402 787 morts, devant l’Europe (280 109), les États-Unis/Canada (241 175) et l’Asie (171 423).

Plus de 100 000 nouveaux morts ont été recensés dans le monde depuis le 16 octobre.

Ces sept derniers jours, plus de 6 500 décès ont été enregistrés quotidiennement dans le monde. Près de 40% de ces morts ont été recensés en Europe, région où la pandémie progresse le plus vite actuellement.