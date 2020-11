Pannes d’électricité forcées à Schefferville et dans deux communautés innues

La Ville de Schefferville et les communautés innues de Matimekush-Lac John, sur la Côte-Nord, souffrent d’un problème d’alimentation en électricité.

La seule centrale hydroélectrique qui alimente la Ville de Schefferville et les deux communautés autochtones voisines est en panne depuis samedi matin. L’accumulation de frasil, des cristaux de glace à la surface de l’eau, à l’avant de la centrale Menihek empêche le fonctionnement des turbines. « On a eu un épisode de frasil également en 2017 à la même centrale. Avant ça, ça fait environ 25 ans qu’il n’y en avait pas eu. C’est un phénomène qui est assez rare » explique Cathy Hamel, porte-parole d’Hydro-Québec.

La société d’État est forcée de faire du délestage en alternance parce que ses 2 génératrices de relève ne répondent pas à la demande en énergie des trois communautés regroupant 1500 personnes.

« Sur un bloc de 6 heures, il y a 2 heures d’électricité, indique la directrice de Matimekush-Lac-John, Adèle Robertson. Sauf qu’il y a aussi actuellement quelques problèmes avec le délestage. Donc on doit s’assurer de la sécurité de l’ensemble des gens de la communauté.»

L’administrateur de la Ville de Schefferville, Ghislain Lévesque, souligne que les services essentiels comme l’usine d’eau potable, le poste de police et le centre de santé sont équipés de génératrices. « On est chanceux présentement. La température n’est pas froide. On réussit à s’accommoder, mais vous comprenez que quand il fait moins 40 degrés, en plein mois de janvier, c’est pas quelque chose qu’on veut avoir. »

Ghislain Lévesque constate la vulnérabilité de Schefferville et affirme avoir des échanges réguliers à ce sujet avec Hydro-Québec.

« Entretemps, on se prépare à faire face à l’éventualité de problématiques majeures » observe-t-il.

Hydro-Québec achemine par train à Schefferville deux génératrices d’urgence pour augmenter l’énergie disponible dans les trois communautés en attendant le redémarrage de la centrale Menihek. Elles devraient arriver mercredi soir.

Toutefois, la porte-parole Cathy Hamel a indiqué qu’il est probable qu’une des trois turbines de la centrale Menihek soit remise en fonction lundi soir à la suite de « manœuvres » réalisées au cours des dernières heures. Ce redémarrage partiel devrait pallier, en partie, le manque d’électricité à Schefferville.