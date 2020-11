Peter MacKay ne sera pas candidat pour les élections fédérales

Le candidat défait à la chefferie du Parti conservateur, Peter MacKay, ne se présentera pas au prochain scrutin fédéral.

«Après une longue réflexion et de nombreuses discussions avec ma famille, j'ai pris la décision difficile de ne pas me présenter lors de la prochaine élection fédérale en tant que candidat conservateur», a-t-il fait savoir lundi dans une déclaration écrite.

Au moment où la chefferie du Parti conservateur lui a échappé aux mains d’Erin O’Toole, M. MacKay avait pourtant laissé entendre qu’il tenterait d’obtenir un siège aux Communes à l’occasion du prochain appel aux urnes.

Lundi, il a expliqué qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa famille. «Après avoir passé près de neuf mois comme candidat à la chefferie du parti, en pleine pandémie, en grande partie loin de ma famille et de mon emploi à temps plein, je dois maintenant concentrer mes efforts sur ces deux priorités», a dit celui qui a mordu la poussière en tenter de succéder à Andrew Scheer.

Le chef conservateur Erin O’Toole a remercié Peter MacKay pour sa contribution à la politique canadienne. Dans un communiqué, il a rappelé que l’ex-leader du parti progressiste-conservateur a occupé plusieurs fonctions au sein du conseil des ministres de Stephen Harper, notamment à la Justice et aux Affaires étrangères.

«Lors de notre appel plus tôt dans la journée, Peter et moi nous sommes engagés à faire tout notre possible pour que notre parti reste uni et fort, a déclaré M. O’Toole. Le dévouement de Peter envers le Parti conservateur [...] est fort et je lui suis reconnaissant de son soutien alors que nous travaillons ensemble pour gagner la prochaine élection.»