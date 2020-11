Dans un émouvant message relayé par son fils, le conjoint de Suzanne Clermont, froidement assassinée samedi soir à Québec, a rappelé lundi soir que la vie est terriblement fragile et que d’un moment à l’autre, tout peut basculer.

Par une soirée glaciale, quelques centaines de personnes ont assisté à une vigile en l’honneur de la victime âgée de 61 ans.

Photo Stevens Leblanc

Un peu comme Suzanne Clermont face à son assaillant, les flammes des lampions auraient voulu résister, mais elles n’y pouvaient rien contre la force du vent sur la rue des Remparts.

Photo Stevens LeBlanc

D’une voix éteinte par les sanglots, Julien Fortin, le fils de Jacques « coco » Fortin, animateur de radio bien connu dans les années 70 et 80, a diffusé un enregistrement audio de son père qui aura besoin de soins et d’amour pour se remettre de cette vision d’horreur, lui qui a retrouvé le corps inanimé de sa conjointe samedi un peu avant 22 h 30 sur le trottoir devant la résidence du couple. Le rassemblement s’est tenu au même endroit.

Photo Stevens LeBlanc

Une femme unique

« Je vous remercie beaucoup de votre présence. Vous comprendrez que je ne peux pas être là. J’aimerais vous remercier tous et toutes de l’amour et de l’amitié que vous avez portés à une femme merveilleuse, une femme unique, une femme exceptionnelle. Ma chère Suzanne. Personne ne va jamais t’oublier. Je te porterai toujours dans mon cœur. Prends soin de nous tous », a notamment lancé M. Fortin, qui partageait sa vie depuis un peu moins de 20 ans.

Photo Stevens Leblanc

« À tout le Québec, aimez-vous les uns les autres », a aussi lancé Julien Fortin, précisant que le bien le plus précieux reste les gens autour de vous.

Au cours de cette soirée pénible, l’urgentologue Marie-France Rioux, voisine de la victime sur la rue des Remparts, a répété à des gens présents à quel point elle a tout tenté pour essayer de sauver la vie de Suzanne Clermont.

Photo Stevens LeBlanc

En son honneur

Photo courtoisie

Également présente lundi, la vice-première ministre du Québec a mentionné qu’elle connaissait bien la victime.

« C’est un moment très émotif. Je connaissais personnellement Suzanne. J’ai passé plusieurs soirées ici même sur la rue des Remparts. C’était une femme adorable, une femme extraordinaire », a confié Geneviève Guilbault.

Photo Stevens LeBlanc

Le maire de Québec Régis Labeaume, ainsi que le président du Conseil du Trésor du Canada, Jean-Yves Duclos, ont aussi pris un moment de recueillement sur les lieux du drame.

Photo courtoisie

Ce qu’ils ont dit

Photo courtoisie

« Je vous souhaite à tous et à toutes de profiter des gens que vous aimez pendant qu’ils sont de ce monde parce que la vie est si fragile et que d’un moment à l’autre, tout peut basculer. Je vous aime tous. »

– Jacques Fortin, conjoint de Suzanne Clermont

Photo Stevens Leblanc

« C’était une femme toujours de bonne humeur, souriante, heureuse, qui irradiait le bonheur en tout temps. On se remémore avec nos amis communs les soirées qu’on a passées ici avec elle. C’est une femme extraordinaire qui certainement laisse sa marque. On croise plein de gens qui étaient avec nous dans les dernières années et qui vont, comme moi, garder un souvenir impérissable. »

– Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, au sujet de la victime Suzanne Clermont

Photo Pascal Huot

« Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n’importe qui. »

– Luc Richer, directeur de Motivaction Jeunesse, de passage lundi soir lors d’une séance de course à pied

▶ Le Musée des beaux-arts du Québec rendra hommage mardi soir à son directeur des communications et du marketing, François Duchesne, la seconde personne assassinée samedi soir dans le Vieux-Québec.