Présidentielle américaine: Pierre Bruneau prêt pour une élection historique

De mémoire, Pierre Bruneau estime avoir couvert «une dizaine ou une douzaine» d’élections américaines en carrière. Il donne en exemple l’arrivée au pouvoir de George H. W. Bush, de Bill Clinton, de George W. Bush, de Barack Obama et, bien sûr, de Donald Trump.

Ce dernier déconstruisant toutes les règles du jeu, le chef d’antenne de TVA et LCN s’attend à tout et son contraire au terme de la soirée électorale de ce mardi. «En 2016, on avait terminé à 3h du matin!» se souvient-il en entrevue.

Cette année, Pierre Bruneau et son équipe (les analystes Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Jean-Marc Léger, John Parisella et Mathieu Bock-Côté, et les correspondants Richard Latendresse, à Washington, chez Trump et les républicains, et Bénédicte Lebel, avec les sympathisants de Joe Biden et des démocrates) seront en ondes en direct en programmation spéciale à LCN dès 18h30, et en simultané à TVA à compter de 22h.

Pierre, vous êtes dans les derniers préparatifs de cette soirée électorale américaine tant attendue...

«On est dedans depuis la fin de semaine. C’est excitant pour nous, les Québécois et Canadiens. Évidemment, avec toutes ces relations de plus en plus tendues entre le Canada et les États-Unis, ça revêt une grande importance. Donald Trump ne laisse personne indifférent!»

Plusieurs qualifient cette élection d’historique. À vos yeux, à quels égards l’est-elle?

«Trump a défait toutes les règles. Du moins, il laisse toujours l’impression de défier les règles. Même avec la COVID; lui-même l’a eue et il l’a surmontée, alors ses partisans sont convaincus que tout le monde va passer à travers ça. En même temps, il y a tellement de fractures dans la société, un clivage entre la gauche et la droite, les socialistes et les communistes – comme les appelle Trump – d’extrême droite... Il y a, dans la population, quelque chose qu’on n’a pas vu souvent, et Trump a exacerbé ça. Aujourd’hui, tout le monde a un camp, et c’est radical. Avant, il y avait toujours une partie plus modérée; maintenant, ça ne change pas. D’un sondage à l’autre, depuis le début, il y a toujours une base de 42%, 44% solide pour Trump qui n’a pas bougé d’un iota, peu importe ce qu’il a pu faire, ce qui a pu arriver ou ce qu’il pourrait dire. Même chose du côté des démocrates. On a aussi cette perception de gens qui sont fidèles à la vie, à la mort.»

Est-ce que vous craignez le résultat de mardi?

«Ce sont plus les Américains qui ont à craindre ou pas. D’une façon ou d’une autre, il y aura un gros changement. Tout un défi attend Biden, qui devra réunifier cette société-là. Si c’est Trump, on ne sait pas jusqu’où il va aller dans son non-respect des règles conventionnelles, quel ton il adoptera... Les sondeurs misent aussi gros là-dessus; ils sont sous la loupe. Si jamais les résultats qu’ils prévoient et annoncent, comme l’avance de Biden – qui confirment même une victoire, selon certains sondages – ne s’avèrent pas, les sondages en auront perdu leur crédibilité à tout jamais.»

À titre personnel, comment vous préparez-vous pour une soirée d’une telle envergure?

«J’ai toujours beaucoup suivi ce qui se passe aux États-Unis. C’est notre allié numéro un, au Canada, pour les échanges commerciaux. J’ai toujours beaucoup suivi la politique américaine. Je parle avec Richard Latendresse [correspondant de TVA à Washington] tous les soirs dans mon bulletin de nouvelles. Présentement, on plonge là-dedans. Je regarde les médias américains, bien sûr, je lis les journaux, j’entends les commentaires, je regarde les sondages... C’est une dynamique complètement différente de chez nous, avec le vote par État, le Sénat, le Congrès... Il y a toute une mécanique dans laquelle on ne veut pas entrer; on ne veut pas perdre les téléspectateurs, on veut seulement leur faire comprendre les enjeux et montrer le portrait en donnant des chiffres simples et en montrant ce qui attend un mandat Biden ou un mandat Trump. Parce qu’on a l’impression que c’est plus un référendum sur le mandat de Trump qu’une élection présidentielle; on en connaît peu, ou pas beaucoup, sur les vrais enjeux des démocrates et des républicains dans cette élection.»