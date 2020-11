Santé mentale: levée de boucliers de parents

Au lendemain du désir exprimé par Régis Labeaume de tenir un débat de société sur la santé mentale, de nombreux parents appellent les autorités de la santé à mieux encadrer leurs enfants dont ils disent craindre le comportement. Plusieurs d’entre eux ont confié leur désarroi lundi à TVA Nouvelles.

«Depuis 10 ans, on fait des cheminements avec notre fils au niveau des entrées à l’hôpital et les sorties. On constate qu’il n’y a pas de suivi qui se fait après la sortie. Et si on ne court pas après les services, il n’y en a pas du tout.» affirme Richere Foisy, mère d’un jeune homme aux épisodes psychotiques. «Je suis allé chercher mon fils durant la période de pandémie à Rouyn alors qu’il était en psychose. De retour à St-Jérôme, j’ai demandé l’aide des policiers afin qu’ils puissent le reconduire à l’hôpital. Je n’aurais pas été capable de l’emmener à l’hôpital, il a fallu que je contacte la police. Je n’ai toujours pas trouvé de psychiatre à l’heure qu’on se parle pour mon fils. Il est sorti de l’hôpital en juin dernier et il est encore sur une liste d’attente.»

Rielle Lévesque qui a été frappée au visage par son fils va dans le même sens. «Mon fils a des troubles de santé mentale depuis 6 ans environ. Ça commencé graduellement à la suite de la consommation de cannabis et d’une peine d’amour. Il y a quelques années, il y a eu une ordonnance de traitement qui a fait en sorte que ses symptômes se sont atténués. Il y a eu par la suite une levée de l’ordonnance de traitement. Il y a six semaines, j’ai reçu un coup de poing de sa part. Je suis tombée la tête sur le trottoir et j’ai subi une commotion cérébrale. Ce qu’on m’a dit à l’hôpital où il est traité, c’est que les programmes destinés aux gens qui ont des problèmes de santé mentale ont été coupés depuis quelques dizaines d’années. Ça fait en sorte qu’il manque de suivi. Ils cherchent à se débarrasser des gens le plus vite possible. Aussitôt qu’il y a un petit signe d’amélioration, ils sont renvoyés chez eux. On connait nos limites comme parent et on sait qu’on n’est pas capable d’encadrer quelqu’un qui a un trouble de santé mentale».