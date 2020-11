Une nouvelle organisation pour le prochain Marathon de Montréal

Un peu plus d’un an après le décès d’un coureur lors du dernier Marathon de Montréal, la Ville de Montréal a attribué l’organisation de la prochaine édition de l’événement aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM).

C’est ce que le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé, lundi. Cette décision survient à la suite d’un appel de propositions auprès d’organisations sans but lucratif. La course d’endurance devrait avoir lieu en septembre prochain, si l’évolution de la pandémie de COVID-19 le permet.

L’accent sera bien évidemment placé vers le système de gestion des interventions médicales, qui a failli en 2019. Un participant de 24 ans avait en effet subi un arrêt cardiorespiratoire et est mort dans les heures qui ont suivi.

Chargé de l’enquête, le coroner Géhane Kamel avait rapporté des problèmes de communication, une mauvaise organisation et un manque de personnel pour expliquer le drame.

«Nous sommes confiants qu'Événements GPCQM saura faire de cette nouvelle édition un succès, a déclaré Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal. L’organisation cumule une dizaine d’années d’expérience dans la tenue des Grands Prix Cyclistes de Montréal et de Québec, un événement d’envergure internationale. Pour le Marathon de Montréal, Événements GPCQM sera en mesure d’assurer la sécurité des milliers de personnes qui courront sur des trajets qui auront été planifiés avec le concours de la Ville.»

«Nous sommes honorés que la Ville de Montréal ait choisi notre organisation pour assurer la tenue de ce bel événement, a quant à lui commenté Sébastien Arsenault, le président-directeur général du prochain Marathon de Montréal. Nous confier cette grande responsabilité est une marque de confiance et de reconnaissance. Nos priorités pour le prochain marathon seront d’assurer la sécurité des participants ainsi que de leur offrir un événement attrayant et stimulant.»

Au terme de la dernière édition, qui avait également été marquée par des retards de 50 minutes avant le départ, le producteur et directeur de course Dominique Piché avait remis sa démission au IRONMAN Group. Il a depuis été remplacé par Eddy Affram.

Par ailleurs, la Ville de Montréal dépensera 460 000 $ pour assurer la tenue du marathon.

L’événement 2020 a quant à lui été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.