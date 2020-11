Départ à la retraite de Me Annick Murphy du DPCP

La directrice des poursuites criminelles et pénales, Me Annick Murphy, va quitter ses fonctions en février 2021 afin de prendre sa retraite.

Selon une publication partagée par le compte Twitter du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), «après 40 années à œuvrer à la poursuite publique [...], Me Annick Murphy a informé le ministre de la Justice qu’elle quitterait ses fonctions en février 2021 afin de prendre sa retraite».

— DPCP (@_DPCP) November 3, 2020

Me Murphy, qui occupe ce poste depuis janvier 2015, s’est retrouvée au cours des dernières semaines sous les feux des projecteurs en raison du dossier du directeur général de la Sûreté du Québec (SQ), Martin Prud'homme.

Ce dernier est suspendu depuis mars 2019 en raison d’accusations criminelles qui pesaient contre lui. Il a finalement été blanchi de celles-ci, mais la Commission de la fonction publique a été mandatée pour étudier la possibilité de le destituer.

Une faute déontologique qu’il aurait commise découlerait d’un appel de M. Prud’homme à la directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Annick Murphy, en octobre 2017.

Diplômée en droit de l’Université de Montréal, Me Annick Murphy a travaillé au ministère de la Justice comme substitut du procureur général puis substitut en chef adjointe du procureur général avant de devenir, en 2007, procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales.

Entre 2012 et 2014, elle a été adjointe au Directeur des poursuites criminelles et pénales, puis est devenue la directrice des poursuites criminelles et pénales, le 14 janvier 2015.

Elle s’est fait remettre en septembre 2014 la distinction honorifique Avocat Émérite du Barreau du Québec (Advocatus Emeritus), qui est remise aux membres en signe de reconnaissance pour l’excellence de leurs actions professionnelles, notamment.