Des quartiers plus à risque d’être privés d’électricité

Quelques quartiers de la métropole semblent avoir été plus touchés qu’à l’habitude par des pannes de courant au cours des derniers mois, même si Hydro-Québec indique que son réseau sur l’île de Montréal est fiable.

Des arrondissements comme Verdun ou Mercier–Hochelaga-Maisonneuve sont particulièrement touchés, et des résidents doivent composer régulièrement avec des pertes de courant, notamment en raison d’une augmentation des appels d’urgences.

On observe dans ces deux secteurs, cette année, une hausse respective de 363% et 305% de pannes liées à des urgences comme des feux, des fuites de gaz, des accidents ou encore des travaux qui endommagent une ligne d’Hydro-Québec.

«Il y a beaucoup de travaux à Montréal, ce qui peut expliquer pourquoi il y a des appels. Au centre-ville, comme dans Verdun et Hochelaga, il y a plusieurs rues où le réseau est en sous-terrain. Donc, lorsqu’un entrepreneur accroche un équipement d’Hydro-Québec en creusant, ça peut causer des longues pannes», a expliqué le porte-parole de la société d’État, Jean-Philippe Rousseau, tout en indiquant que cela arrive «malheureusement trop souvent».

Jusqu’à maintenant, en 2020, les Montréalais ont été privés d’électricité en moyenne pendant 3 heures et 6 minutes, soit beaucoup moins que l’année précédente, alors que ce chiffre s’élevait à 7 heures et 8 minutes. Toutefois, pour les résidents de Verdun et Hochelaga, ce chiffre s’élève à 9 heures cette année.

M. Rousseau a rappellé que sur une année complète, le pourcentage de temps qu’un client est privé d’électricité reste très faible.

Il dénonce l’état du réseau

Un résident de Verdun n’en peut plus des nombreuses pannes de courant qu’est victime son quartier et des explications d’Hydro-Québec. «Il faut que ça cesse et dénoncer l’état des choses», a clamé le journaliste indépendant et historiographe Daniel Rolland.

En l’espace d’une semaine au mois d’octobre, il a été privé d’électricité à trois reprises. L’une de ces interruptions lui a fait perdre une partie du travail sur lequel il planchait, la goutte qui a fait déborder le vase pour lui.

Bien qu’il comprenne que certaines pannes sont le résultat de situations urgentes, il reste qu’il s’agit d’une situation inacceptable, selon l’ancien polémiste du défunt journal «La Métropole». «Les pannes, c’est parce qu’ils n’entretiennent pas le réseau, c’est du vieux matériel. Ils ne font pas de prévention, ils sont en mode réaction», aurait expliqué à M. Rolland un monteur de lignes.

M. Rousseau réfute catégoriquement l’idée que les pannes soient plus nombreuses en raison de l’état du réseau. «Ce n’est aucunement lié au fait que le réseau se fait vieillissant», a-t-il déclaré.

Gratuité

Les pannes causées par les grands vents, les bris d’équipement, le verglas, les branches et même les écureuils représentent aujourd’hui un non-sens pour Daniel Rolland. En cette période de pandémie et de télétravail, il juge que ça peut amener un stress supplémentaire sur la population. «Ça prend une dimension plus aiguë pour le travail, puisque les gens sont dépendants de ça», a-t-il martelé.

Daniel Rolland croit qu’il est temps que des investissements majeurs soient réalisés. Il propose en exemple d’enfouir les lignes du réseau, une solution qu’Hydro-Québec rejette encore aujourd’hui en raison des coûts supérieurs.

Toutefois, si rien n’est fait face à la «vétusté du réseau», le journaliste indépendant croit que l’électricité devrait être gratuite au Québec. «C’est un beau projet de société que de l’offrir aux Québécois. C’est notre richesse nationale et ce ne l’est pas présentement. On paie de plus en plus cher pour un réseau qui est de plus en plus médiocre», a conclut M. Rolland.