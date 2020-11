Hommage à François Duchesne au MNBA

À Québec, on rend hommage à François Duchesne, victime de l'attaque survenue samedi soir dernier. Des dizaines de personnes sont réunies près du Musée National des beaux-arts.

À l'unanimité, les députés de l'Assemblée nationale ont exprimé mardi leur profonde tristesse face aux événements de samedi à Québec.

Parmi les cinq blessés, un ressortissant français de 26 ans, qui a obtenu son congé de l'hôpital. Il a subi une blessure à la tête. Son amie, âgée de 24 ans, également française, a dû subir deux chirurgies et devait être transférée dans un autre établissement de santé à Québec. Ses blessures au cou, au bras droit et à la main droite pourraient compromettre son métier de coiffeuse. Pour ce qui est des trois autres blessés, le CHU de Québec est tenu à la confidentialité par la loi sur les renseignements personnels.

Aujourd'hui, on a aperçu le conjoint de Suzanne Clermont, qui se recueillait à l’endroit du drame. La douleur est vive. Il est possible de rendre hommage à Suzanne Clermont et François Duchesne en signant en ligne un registre national de condoléances, accessible jusqu'au 9 novembre. Il sera remis aux familles.

Le jeune homme accusé d'avoir perpétré les attaques au sabre japonais avait laissé à ses compagnons de classe le souvenir d'un individu étrange, solitaire et parfois imprévisible. Carl Girouard doit revenir devant le tribunal jeudi. Ses proches ont mentionné qu'il ferait une déclaration prochainement.