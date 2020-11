Le frère de George Floyd a incité les New-Yorkais à voter

Le frère de George Floyd, cet Afro-Américain dont la mort aux mains d’un policier blanc avait entrainé des semaines de manifestations et d'émeutes au printemps, a passé la journée à inciter les New-Yorkais à voter.

Terrence Floyd a passé la journée dans le quartier de Brooklyn, à New York, pour inciter les électeurs à faire entendre leur voix. Il arborait un chandail noir et un masque avec les mots «je ne peux pas respirer» et «justice pour George», en référence aux derniers mots prononcés par son frère, décédé alors qu'un policier appuyait son genou contre son cou lors de son interpellation.

«Si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas vous plaindre lorsque quelque chose va mal», a plaidé Terrence selon des propos relayés par le «New York Post».

L'homme propulsé sous les feux de la rampe dans la foulée de la mort de son frère a assuré qu'il n'a jamais cherché à verser dans le militantisme.

Il a expliqué n'avoir «jamais voulu prendre position politiquement et dire aux gens pour qui voter», plaidant que les gens ont droit à leur opinion.

«Portez attention à ce qu'il se passe», a-t-il cependant lancé en demandant aux électeurs de «se réveiller».