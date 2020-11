Les défis s'accumulent en pédiatrie sociale

La pandémie a de nombreux effets collatéraux sur bien des familles. Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières a dû s'adapter à une nouvelle réalité. Le défi numéro un: éviter que des enfants tombent dans les craques du système.

C'est un changement majeur pour les intervenants de l'organisme. Depuis le début de la pandémie, des problématiques déjà en croissance chez les jeunes se sont intensifiées selon la directrice clinique, Claudia Lebel. Elle note une hausse de la sédentarisation et de l'anxiété.

«Le surpoids et le temps passé sur les écrans sont en hausse, c'est indéniable. Et ils sont plus stressés.»

310 enfants sont actuellement suivis par le centre. Le défi n'est pas de suffire à la demande, mais bien de trouver la clientèle dans le besoin. Avec l'absence d'activités sociales qui permettent de déceler des anomalies et les mesures sanitaires plus strictes, le nombre de référencements est en baisse. Le centre tente de se concentrer sur ses patients actuels.

Sans compter que le processus d'intervention s'est complexifié et certains dossiers pourraient passer entre les mailles du filet selon la pédiatre Marie-Céline Caumartin. Le contact avec les enfants est plus difficile.

«Nos consultations se font souvent par Zoom. On rencontre la famille virtuellement. Malheureusement il y a une partie de notre évaluation qui appartient au non verbal et je trouve ça triste parce qu'on perd cette dimension-là», explique la pédiatre.

Alors que les besoins n'ont jamais été aussi grands, le milieu doit composer avec une baisse drastique du financement. L'argent annoncé est la bienvenue, mais avec le 2/3 des revenus qui proviennent de sources externes au gouvernement, il en faudra plus pour traverser la tempête selon le président du CA, Alain Lemieux. Qui plus est, la traditionnelle guignolée n’aura pas lieu dans les rues, mais seulement en ligne cette année. L’organisation compte sur la générosité virtuelle de la population.