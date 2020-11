Macron a appelé Legault pour le remercier de son soutien

Le président français Emmanuel Macron a appelé le premier ministre du Québec François Legault pour le remercier de sa prise de position sur la liberté d’expression, mardi matin.

«J'ai reçu un appel ce matin du président français, Emmanuel Macron. Il m’a remercié pour le soutien du Québec dans la défense de la liberté d’expression. Le Québec et la France partagent cette valeur fondamentale. On a eu de bons échanges, entre autres, sur les attentats terroristes que la France a subis dans les dernières semaines. On a discuté du débat sur la liberté d’expression qui s’en est suivi», écrit le premier ministre sur sa page Facebook un peu après 11h30, mardi.

«Ça vaut la peine de rappeler les faits. Le 16 octobre, un enseignant a été décapité en pleine rue par un terroriste islamiste parce qu’il avait utilisé des caricatures de Charlie Hebdo pour discuter de liberté d’expression avec ses élèves. Le président Macron et les élus de la France ont alors exprimé leur défense de la liberté d’expression.

J’ai réitéré tout le soutien du Québec à ce sujet au président de la République. On a le devoir, comme élus, de le dire haut et fort : la liberté d’expression, c’est pas négociable.

Dans une société démocratique comme la nôtre, on ne doit surtout pas plier devant l’intimidation et la violence de ceux qui sont en désaccord avec la liberté d'expression. Si on se met à faire des compromis là-dessus, on ébranle les fondements de notre société.

La nation française est notre alliée et même un peu plus que ça. Elle peut compter sur nous.

Le Québec est aux côtés de la France pour défendre la liberté d’expression», a également fait savoir François Legault.

Lundi, le premier ministre Legault a affirmé être totalement en «désaccord» avec Justin Trudeau qui, dans la foulée du débat sur la publication de caricatures de Mahomet en France, a affirmé que la liberté d’expression n’était pas sans limites.

«On ne peut pas accuser des personnes qui ont fait des caricatures de justifier de cette façon [...] la violence. Je suis vraiment totalement en désaccord avec M. Trudeau, il faut protéger la liberté d’expression», a-t-il déclaré en conférence de presse, lundi.

Vendredi dernier, en pleine polémique sur les caricatures du prophète Mahomet en France, Justin Trudeau a affirmé vendredi dernier que la liberté d’expression n’était pas sans limites quand certains propos peuvent choquer des minorités.

«Nous nous devons d’être conscients de l’impact de nos mots, de nos gestes sur d’autres, particulièrement ces communautés et ces populations qui vivent encore énormément de discriminations», a-t-il entre autres mentionné.