Plus de la moitié des Canadiens impatients de voyager dans le Sud

Après sept mois de pandémie et avec le retour des températures plus fraîches, les Canadiens commencent à ressentir l’appel des pays chauds, plus de la moitié des répondants d’un sondage ayant indiqué qu’ils seront bientôt prêts à faire leurs valises.

Le coup de sonde d’Angus Reid, réalisé pour le compte du voyagiste Sunwing, indique que 56 % des gens songent à prendre des vacances dans le Sud au cours de la prochaine année, malgré la résurgence de la COVID-19 depuis la fin de l’été.

Sept vacanciers réguliers sur dix sont encore plus pressés de prendre l’avion en direction de pays comme Cuba, le Mexique et la République dominicaine.

Cinquante pour cent des répondants ont dit qu’ils opteraient sans doute pour un voyage tout compris.

«Après des mois à rester chez eux et à mettre leurs plans de vacances en suspens, les Canadiens sont prêts à retourner sous les tropiques», a dit Stephen Hunter, chef de l’exploitation du Groupe de Voyage Sunwing.

«Nous avons passé les derniers mois à repenser l’expérience de vacances et avons travaillé fort à perfectionner nos protocoles de santé et de sécurité tout au long des vacances et à travers nos propriétés Royalton Luxury Resorts, qui sont fièrement canadiennes, a-t-il ajouté. Les résultats de ce sondage démontrent une demande grandissante pour les voyages et nous sommes heureux d’aider les Canadiens à retourner dans un paradis tropical de façon sécuritaire.»

Rappelons que Sunwing doit reprendre ses vols à compter du 6 novembre prochain. Les vacanciers qui réservent un forfait de vacances avec le voyagiste ou un vol seulement avant le 31 octobre recevront une couverture gratuite pour la COVID-19.

Le sondage a été effectué en ligne les 28 et 29 septembre auprès de membres du Forum Angus Rein, ce qui représente un échantillon représentatif de 1505 Canadiens.