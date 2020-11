Présidentielle américaine: des attentes au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L'élection américaine a beau être à des centaines de kilomètres, elle retient l'attention au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Des secteurs majeurs de l'économie régionale sont concernés par le choix que feront les Américains entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden.

L’industrie de l'aluminium, qui exporte 90% de sa production vers le marché américain, celle de la forêt et aussi celle de l'agriculture laissent entendre qu’elles seraient plus à l'aise avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche.

«M. Trump nous a donné pas mal de fil à retordre depuis qu'il a été nommé», estime le président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Mario Théberge. Ses membres ont écopé du nouvel accord de libre-échange.

Au sein des syndicats des travailleurs de l’aluminium, l’engouement pour ce vote est bien présent, surtout pour ne pas revoir Donald Trump à la présidence.

«À deux occasions, il nous a remis des taxes sur l'aluminium. On a une crainte à le voir être réélu», a fait savoir le président du syndicat de l’usine Alma de Rio Tinto, Sylvain Maltais.

Dans ce secteur d’activités, on note une différence dans l’attitude des deux candidats. «Ce serait dans l'intérêt de notre industrie de passer d'une attitude de confrontation à une autre de collaboration. Au moins, on va pouvoir bâtir sur une prévisibilité du contexte d'affaires», croit le président de l’Association de l’aluminium du Canada (ACA), Jean Simard.

Des élus fédéraux comme le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, seraient plus à l’aise avec un démocrate de l’autre côté de la frontière. «Je suis convaincu que M. Biden est un acteur politique beaucoup plus rationnel que M. Trump, a-t-il dit. Je ne crois pas qu'il aurait fait la bêtise de mettre des tarifs sur l'aluminium.»

Mais qu'est-ce qui sera différent si le démocrate devient président? «Ce qui risque de changer, c'est le ton, a indiqué Éric Arseneault, enseignant en actualités au Cégep de Jonquière. Biden est un gars avec qui on peut probablement davantage négocier et faire des compromis qu’avec Trump.»

Les réactions spontanées du président sortant ont causé des maux de tête aux milieux économiques de la région.

«Le danger avec M. Trump, c'est qu'il est imprévisible, estime Mario Simard. On aura peut-être un interlocuteur qui est moins imprévisible sur des secteurs qui nous intéressent, qui sont l'aluminium et l'industrie forestière.»

Ce climat de «prévisibilité» est fondamental pour les grandes industries qui aiment voir venir les conditions de leur secteur.

«Les grandes entreprises et ceux qui font affaire avec les États-Unis, ce qu'ils espèrent, c'est un climat beaucoup plus stable», a fait savoir Éric Arseneault.

Mais ceux qui espèrent qu’une défaite de Donald Trump signifiera la disparition du protectionnisme américain seront déçus. «Je ne pense pas que le protectionnisme américain va disparaître d'un coup si c'est Joe Biden», a ajouté Mario Simard, ancien chargé de cours à l’UQAC en Sciences politiques.

Le représentant régional de l’UPA y va donc pour la «moins pire» des solutions. «[M. Trump] met pas mal de sable dans l'engrenage depuis qu'il est là. M. Biden, ça peut être mieux. Disons que ça peut être moins pire», a lancé Mario Théberge.

Aucun des intervenants interrogés ne souhaite un deuxième mandat pour Donald Trump. «Déjà, il était inquiétant dans un premier mandat, a dit Sylvain Maltais. S'il fallait qu'il soit réélu, on a juste à s'imaginer ce que ce serait pour nous autres.»

Éric Arseneault va plus loin lorsqu’interrogé sur la gestion du républicain durant un second et dernier mandat. «S'il n'y a plus aucune échéance devant lui, il va être laissé à lui-même, a-t-il dit. Ce qu'on a vu de pire de Trump risque d'être probablement multiplié par 10.»

Jean Simard de l’ACA ne croit pas qu’il pourrait être si différent: «On a goûté pas mal à la sauce protectionniste de M. Trump. Ce serait difficile d'aller plus loin».

La réaction du gouvernement canadien face à son prochain vis-à-vis est aussi attendue. «Peu importe le président, le gouvernement américain est assez protectionniste. La game va se jouer plus de notre côté si on a un gouvernement qui se tient debout», a ajouté Mario Théberge de l’UPA.