Propos sexistes : l'épidémiologiste en chef du gouvernement espagnol s’excuse

L'épidémiologiste en chef du ministère espagnol de la Santé, Fernando Simon, s'est dit mardi «désolé» après des propos jugés sexistes sur des infirmières «contagieuses.

«Je veux m'excuser auprès de toutes les personnes ou groupes qui ont pu être blessés par les mots que j'ai pu dire, dans une réponse qui se voulait une plaisanterie», a déclaré Fernando Simon au début d'une conférence de presse sur la situation de l'épidémie de Covid-19. «Je suis désolé», a-t-il ajouté, jugeant sa réponse «tout à fait incorrecte» et promettant qu'il s'efforcerait de «ne plus commettre de telles erreurs en aucune autre occasion».

Tout est parti de la publication vendredi d'un entretien sur internet de Fernando Simon, figure de proue de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Espagne, qui fait le point régulièrement sur la situation sanitaire du pays lors d'une conférence de presse télévisée très regardée.

Le Dr Simon était l'invité d'une discussion très informelle et légère dans un Facebook live. Sur un ton grivois, il lui alors été demandé s'il préférait «les maladies contagieuses ou les infirmières contagieuses». Le Dr. Simon a répondu en souriant, à propos des infirmières : «Je ne leur demandais pas si elles étaient contagieuses, cela se voyait quelques jours plus tard», une réponse dont la connotation sexuelle a fait bondir les infirmières.

L’Ordre indigné

Leur Ordre, qui représente la profession en Espagne, s'est indigné dimanche contre «ce moment de désinhibition machiste et rétrograde» de l'épidémiologiste et de son ton «sexiste et primitif».

«Les infirmières luttent depuis des décennies pour se débarrasser de toutes les images et de tous les stéréotypes machistes», a affirmé l'organisation dans un communiqué, estimant «intolérable qu'une personne ayant la responsabilité» du Dr Simon «se permette de tenter de dénigrer» la profession, qui plus est en pleine pandémie.

Ces propos ont aussi été qualifiés de «sexistes et dégradants» par le principal parti d'opposition de droite, le Parti populaire, qui les a dénoncés auprès du ministère de l'Égalité.

Le gouvernement s'est joint mardi à ces critiques par l'intermédiaire de la première vice-présidente du gouvernement, Carmen Calvo.

Dans un entretien à la radio Cadena Sur, Mme Calvo a affirmé que Fernando Simon devrait présenter ses excuses «à titre individuel et en tant qu'homme et citoyen» pour des propos «très inappropriés» reposant sur «des stéréotypes qui ne contribuent en rien à l'égalité et au respect des femmes».

M. Simon a été critiqué dans le passé par l'opposition et certains de ses collègues, qui estimaient qu'il avait trop tardé à recommander des mesures drastiques au début de la première vague de coronavirus, au printemps, et avait parfois minimisé l'impact de la pandémie.

L'Espagne a déjà recensé près de 1,2 millions de cas et plus de 36.000 morts de la maladie.

Directeur du centre d'urgences sanitaires du ministère de la Santé, le Dr Simon communique avec un style simple et souvent informel lors de ses apparitions télévisées.

Connu pour sa voix rauque, cet épidémiologiste de 57 ans a travaillé en Amérique latine et en Afrique, ainsi que pour l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la Santé.