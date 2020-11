Seulement 15 512 tests effectués : «nettement insuffisant»

Seulement 15 512 tests de dépistage que la COVID-19 ont été effectués dimanche au Québec, alors qu’il n’y a pas si longtemps, la province était capable de faire au moins 30 000 tests par jour.

Si le ministre de la Santé Christian Dubé a expliqué mardi en point de presse que le nombre de test était toujours moins élevé lors des fins de semaine, la spécialiste en santé de LCN, Diane Lamarre, juge néanmoins que ce nombre est nettement insuffisant.

«C’est quelque chose qui peut sembler attrayant de dire qu’aujourd’hui on a un meilleur bilan (871 cas mardi) mais ça va nous rattraper», explique la pharmacienne et également professeure à l’Université de Montréal.

Le ministre a également qu’une telle baisse du nombre de tests s’expliquait également en raison du froid qui a balayé le Québec au cours des derniers jours.

«La moyenne dans la dernière semaine, c’est moins de 24 000 tests. C’est vraiment trop peu», insiste Mme Lamarre.

Afin d’avoir un bon échantillon de la maladie au Québec, il faudrait au moins avoir 30 000 tests effectués quotidiennement, insiste-t-elle.

«Je pense vraiment qu’on pêche par omission dans ce cas-ci. Il faut augmenter nettement le taux de dépistage. Si avec 30 000 tests par jour on reste encore à 1000 cas, bien là on aura vraiment un portrait beaucoup plus représentatif.»

