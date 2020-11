Tragédie dans le Vieux-Québec: une vigile en l’honneur d'un amoureux de sa ville

La famille de François Duchesne, mort tragiquement dans les rues du Vieux-Québec samedi soir, a répété à quel point la victime était un amoureux de sa ville, un passionné de culture et un fier employé de sa deuxième maison, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

Pour une deuxième soirée consécutive, mardi, plusieurs centaines de personnes ont assisté, devant le pavillon Pierre-Lassonde, à une vigile en l’honneur de la seconde victime du tueur à l’épée. En pleine pandémie, la foule rassemblée avait un grand besoin de se réunir pour apaiser cette souffrance collective.

Le directeur des communications et du marketing au MNBAQ a péri de manière tragique à l’âge de 56 ans seulement.

Photo Jean-François Racine

Comme pour Suzanne Clermont, également assassinée, les proches de François Duchesne manquaient de qualificatifs pour tenter de décrire le cauchemar vécu depuis cette attaque sordide.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Droit au cœur

«François a été une des victimes de l’assaillant qui a semé la terreur dans les rues du Vieux-Québec samedi dernier. Un événement tragique, insensé, incompréhensible, inhumain. Un drame qui nous touche en plein cœur», a affirmé Jean-Luc Murray, directeur général du musée. Selon lui, M. Duchesne savait toujours trouver les bons mots pour réconforter les autres avec un optimisme inébranlable.

«Près de lui, on se sentait bien et en confiance. Il nous faisait grandir», a ajouté M. Murray.

Photo Jean-François Racine

Secoués et en larmes, plusieurs membres de la famille du défunt étaient sur les lieux, notamment sa mère, Renée, son frère Claude et sa sœur Isabelle.

Symbole d’espoir, le pavillon Pierre-Lassonde restera d’ailleurs éclairé en vert pendant les prochains jours. Avec plusieurs grandes pièces classiques, les musiciens ont ajouté une touche encore plus triste à cette soirée.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Émue à son tour, la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy a laissé tomber son texte pour parler aux proches du disparu.

Photo Jean-François Racine

«Les mots sont insuffisants pour décrire la peine que nous ressentons tous collectivement. Je ne peux pas imaginer ce que vous vivez, ce que vous allez vivre. Offrir nos plus sincères condoléances, c’est trop peu», a lancé Nathalie Roy.

Une vague d'amour

Michel, un cousin de François Duchesne, a souligné le baume que représente cette vague d’amour de la population.

Son frère Claude a aussi remercié les gens pour le soutien reçu dans ce malheur.

«C’est difficile, mais de voir tant de monde, ça nous aide beaucoup. François aimerait savoir que vous allez appeler votre famille et vos amis pour leur dire que vous les aimez. On t’aime, on pense à toi.»