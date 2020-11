Un sujet délicat pour certains politiciens

Alors que les yeux du monde entier sont tournés vers les États-Unis, les élus québécois ne font pas exception.

Justin Trudeau et François Legault n'ont pas osé se mouiller, mais les oppositions n'ont pas hésité à souhaiter que Joe Biden devienne le nouveau locataire de la Maison-Blanche.

«Je ne voudrais pas, si on était en élections ici, que les autres États ou pays se mêlent de nos élections», a souligné le premier ministre Legault.

Même réserve du premier ministre canadien qui estime que la crise sanitaire va influencer le vote. «Cette réflexion a eu un impact et va continuer d'avoir un impact sur le choix électoral des Américains».

Si les premiers ministres refusent de se commettre, la quasi-totalité des oppositions appuient Biden.

«Le côté démocrate, c'est ce qu'il faut se souhaiter», a affirmé la cheffe de l’opposition Dominique Anglade.

«Évidemment, je voterais pour Joe Biden», a pour sa part déclaré Pascal Bérubé.

Même son de cloche du côté d’Yves-François Blanchet. «Je souhaite de tout cœur une défaite de Donald Trump.»

Le Canada et le Québec ont été frappés de plein fouet par des décisions de l'administration Trump. Surtaxes sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, l’aéronautique. François Legault voudrait maintenir la pression sur la Maison-Blanche avec l'aide de gouverneurs démocrates, s'ils conservent leurs sièges. «Le Massachusetts, New York, Californie, avec qui on a des bons liens pour se battre contre ce protectionnisme exagéré.»

On craint entre autres que le futur consortium Bombardier Alstom écope. Les États-Unis exigent un maximum de contenu américain dans la fabrication des tramways, des contrats souvent accordés à la Chine.

«Il y a comme une injustice. Évidemment, l'idéal, ce serait que le Canada soit inclus dans le calcul du 70% de contenu américain», a soutenu François Legault.

Premier partenaire économique, les échanges commerciaux entre le Québec et les États-Unis se chiffraient au-delà des 100 milliards en 2019.