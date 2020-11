Un supporteur de Trump armé arrêté dans un bureau de vote

Un supporteur de Trump lourdement armé a été arrêté mardi dans un bureau de vote de la Caroline du Nord, d’où il avait déjà été expulsé plus tôt en journée.

• À lire aussi: EN DIRECT | L’élection américaine de minute en minute

• À lire aussi: EN DIRECT | Les résultats dans les États clés

L’homme de 36 ans était allé voter mardi matin dans un bureau de scrutin de Charlotte, mais il a continué à flâner sur le site et avait une attitude menaçante envers les autres électeurs, a témoigné Alma Adams, une représentante démocrate citée par le «New York Times», qui participait à un rassemblement électoral tout près.

Vêtu d’un chapeau à l’effigie du président, de bottes de combat et d’une arme de poing visible, Justin Dunn a été banni de l’endroit. Or, il est revenu plus tard et a été arrêté par la police pour intrusion au deuxième degré, bien que le port d’arme dans les lieux publics soit légal en Caroline du Nord.

«De toute évidence, ce type d’intimidation des électeurs va à l’encontre de tout ce que défend notre pays, et nous devrions consacrer toute notre énergie à aider les gens à voter, sans rendre les bureaux de vote plus menaçants et plus intimidants qu’ils ne le sont déjà», a déclaré Sam Spence, un conseiller démocrate.

Cet événement intervient alors que plusieurs personnes craignent des violences au lendemain d’une élection qui s’annonçait serrée mardi au début du dépouillement.