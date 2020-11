29 décès au CHSLD Sainte-Croix

Le Québec a enregistré plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19 mercredi. 33 décès se sont malheureusement ajoutés.

La situation semble s'améliorer à Montréal, mais ce n'est pas le cas dans plusieurs régions, comme le Saguenay, Lanaudière et la Montérégie. Ça va très mal également dans plusieurs CHSLD, dont l'établissement Sainte-Croix, à Marieville où l’on déplore 29 décès.

Au total, c’est le tiers des résidents qui sont infectés à la Covid-19 soit 31 personnes.

La semaine dernière 52 membres du personnel étaient infectés à cet établissement et le ministre de la Santé avait décidé d’envoyer une équipe d’urgence pour donner des conseils aux employés.

Ça n’a pas empêché le virus de se propager comme l’explique le président du syndicat des professionnels en soins pour la région Montérégie-Centre, Denis Grondin. «Lorsqu’on a une surcharge de patients tant au niveau des professionnels que des préposés aux bénéficiaires, on doit tout faire vite et on est alors plus susceptible de se contaminer par accident. La surcharge de travail n’est peut-être pas le seul facteur de contamination, mais c’est un facteur aggravant c’est certain».

Le 29 octobre, il y avait des cas dans 23 CHSLD du Québec et on dénombrait 128 décès. Alors que quelques jours plus tard, soit le 3 novembre, c’est dans 45 CHSLD qu’on retrouvait des cas pour un total de 170 décès.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 4143 morts dans les CHSLD de la province sur un total de 6318 pour l’ensemble du Québec.