Altercation: un homme poignardé dans un centre de formation d’Ahuntsic-Cartierville

Un homme de 18 ans connu des policiers a été blessé possiblement à l’arme blanche, mercredi après-midi, lors d’une altercation avec un autre homme dans un centre de formation du nord de Montréal.

L’incident est survenu vers 14 h 45 sur le boulevard Sauvé.

Selon la police de Montréal, la victime a été conduite à l’hôpital et sa vie est hors de danger. Elle est connue des policiers et coopère plus ou moins à l’enquête qui a été lancée pour faire la lumière sur cette affaire.

Le suspect, un homme de 18 ans, a fui les lieux à pied.

L’unité canine a été appelée en renfort afin de trouver des indices, dont possiblement l’arme du crime.