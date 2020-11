Élections américaines: Québec souhaitait un résultat plus clair

Le gouvernement Legault aurait souhaité un « résultat plus franc » aux élections américaines dont l’issue se fait toujours attendre mercredi.

« On aurait aimé peut-être un résultat plus franc, mais dans tous les cas on va se ranger aux résultats qui auront été décidés par la population américaine. Il reste que c’est une élection américaine donc il faut s’en tenir à la décision de la population américaine », a déclaré la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guibault, en point de presse en matinée.

Peu avant, le premier ministre, François Legault, avait indiqué sur Twitter qu’il continuerait de « surveiller ça de près jusqu’au résultat final ».

« On va continuer de travailler fort pour faire prospérer notre relation, peu importe le président que les Américains auront choisi », a-t-il ajouté.

Au moment d'écrire ces lignes, les résultats finaux étaient encore attendus dans des États clés, dont le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, qui pourraient donner la victoire à l’un ou l’autre des candidats.

Devant les résultats surprenants obtenus par le président américain sortant, Donald Trump, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a appelé la population québécoise à « garder le débat ouvert » entre les partisans des différentes options politiques.

« Gardons le dialogue vivant, continuons d'alimenter une vie civique, une vie citoyenne inclusive, dynamique où on parle de politique plutôt que de s'enfermer dans des chapelles et se crier des noms. Moi, je pense que c'est le petit bout qu'on peut faire au Québec pour limiter la montée de candidats comme Donald Trump dans les démocraties », a-t-il expliqué.