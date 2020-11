L’auteure-compositrice-interprète Lynda Lemay compte lancer 11 albums en 1111 jours dans le cadre d’un projet multi-albums intitulé: «Il était onze fois».

«Le téléphone de ma fille a sonné, puis c'était écrit 11h11. J'ai eu un flash et je me suis dit: 11 albums, 11 chansons par album, 11 thèmes. Je l'ai vu», affirme Lynda Lemay.

L'artiste à la plume imagée, sensible et parfois drôle aborde des thèmes qui font réfléchir, qui touchent, qui peuvent secouer, mais aussi faire rire ou sourire et émouvoir. «Il y a un texte qui s’appelle «Mon drame» qui raconte l’histoire d’une fille qui est prisonnière de son corps d’homme. Sur chaque album la chanson «Mon drame» va revenir, mais avec une idée différente, et avec une voix d’homme différente».

Certaines pièces traitent de sujets d'actualités comme le consentement, la maladie et la violence. Bien entendu, la pandémie a teinté certaines chansons plus sérieuses et d'autres plus humoristiques.

Les albums «Il était onze fois» et «Des milliers de plumes» seront disponibles en version numérique dès le 11 novembre 2020.