La menace du reconfinement se rapproche en Espagne

La progression galopante des infections à la COVID-19 et des hospitalisations en Espagne accroît la pression sur le gouvernement central pour qu'il décrète un confinement national, à l'instar de plusieurs pays européens.

Le pays affiche le plus grand nombre de cas dans l'Union européenne après la France, avec plus de 1,2 million de contaminations et près de 37 000 morts, dont 18 669 infections et 238 décès recensés mardi soir sur une période de 24 heures, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Plus inquiétant, les hôpitaux sont de plus en plus proches de la saturation avec près d'un tiers (29%) des lits en soins intensifs déjà occupés par des patients Covid dans le pays.

En Europe, plusieurs pays -- la France, l'Angleterre et l'Irlande notamment -- ont imposé des reconfinements devant la reprise de la pandémie.

Pour sa part, l'Espagne a résisté jusqu'à présent au reconfinement, le gouvernement voulant croire que le couvre-feu nocturne décrété le 25 octobre, accompagné d'autres restrictions mises en place au niveau régional, serait suffisant pour endiguer la deuxième vague.

Mais un nombre croissant de régions sont d'un autre avis. Dès lundi, les Asturies (nord) avaient demandé à l'exécutif d'autoriser un confinement de 15 jours, ce que le gouvernement avait refusé.

Mercredi, la Galice (nord) et la région de Murcie (sud-est) ont ordonné la fermeture des bars et restaurants, un jour après une décision similaire en Castille-et-Léon.

Le président de cette région, Alfonso Fernandez Manueco, a même demandé à Madrid «d'assumer ses responsabilités» et de «prendre les mesures que la situation exige», à savoir un nouveau confinement.

Depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, le 25 octobre, par le premier ministre socialiste Pedro Sanchez, les régions -- à qui la Constitution confie la gestion de la santé publique -- ont désormais toute latitude pour limiter les heures d'ouverture des commerces ou décréter leur fermeture, en plus du couvre-feu qui s'applique à tout le pays, à l'exception des îles Canaries.

En revanche, elles ne peuvent pas imposer un confinement à domicile sans l'autorisation du gouvernement central, qui, pour l'instant, s'y refuse.

«Nous allons essayer de ne pas en arriver là», a déclaré mardi la première vice-présidente du gouvernement, Carmen Calvo.

Le gouvernement veut attendre les résultats «des mesures prises jusqu'à maintenant», comme le couvre-feu, a-t-elle ajouté, avant de lancer: «laissez-nous un peu de temps!»

Le refus du gouvernement s'explique par le souvenir très amer qu'a laissé le premier confinement, instauré à la mi-mars pour stopper la première vague du coronavirus.

Levé en juin, ce confinement, l'un des plus stricts au monde, avait laissé dans son sillage une économie exsangue et une population traumatisée.

Le risque sanitaire est pourtant «très élevé» actuellement, selon Fernando García, épidémiologiste à l'Institut de santé Carlos III : pour lui, l'Espagne devrait suivre l'exemple de certaines autres nations européennes et décréter un confinement «d'au moins deux semaines».

«Au vu de la situation, des mesures plus drastiques sont nécessaires», a-t-il dit à l'AFP, qualifiant celles en vigueur actuellement de «timides et clairement insuffisantes».

Mais pour Fernando Rodriguez Artalejo, professeur de Santé publique à l'Université autonome de Madrid, «le bénéfice» à attendre d'un éventuel confinement ne saute pas aux yeux, étant donné que les bars, restaurants et boîtes de nuit sont déjà soit fermés, soit soumis à de fortes restrictions (fermeture à 23h, capacités d'accueil réduites...).

À l'instar du gouvernement, il préconise donc «d'attendre pour voir l'effet qu'auront les mesures actuelles, qui sont nombreuses et très restrictives».

Le pays a observé une hausse des contaminations après la levée le 21 juin des mesures de confinement.

La reprise rapide de la vie nocturne et des sorties festives, ainsi que l'absence d'un système de traçage des cas, en sont les causes les plus souvent mentionnées, mais les experts pointent aussi du doigt les désaccords entre gouvernement central et régions.