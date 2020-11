Montréal tend une main aux autochtones

La Ville de Montréal a présenté son tout premier plan de réconciliation avec les peuples autochtones, qui s’échelonnera sur les cinq prochaines années.

• À lire aussi: Gel de salaire demandé aux élus de Montréal

• À lire aussi: 80% des femmes itinérantes souffrent de problèmes de santé mentale

• À lire aussi: «Avec moi, les gens savent à quoi s’attendre»

«Avec la stratégie de réconciliation, nous visons à ce que l’héritage autochtone soit plus visible à Montréal. Nous voulons être en mesure de présenter ces femmes et ces hommes qui ont choisi notre ville pour y travailler, étudier ou élever leur famille», a annoncé mercredi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’une conférence de presse en compagnie de plusieurs leaders autochtones.

Avec cette stratégie, la Ville désire également s’assurer que l’ensemble des services publics qui leur sont offerts sont «culturellement sécurisants» afin de les soustraire le plus possible au racisme et aux discriminations systémiques. Montréal travaillera également à augmenter la représentativité des personnes issues des communautés autochtones au sein de son administration.

«[C’est] un travail qui a pris deux ans de consultation et qui a impliqué beaucoup de groupes des différentes nations autochtones à Montréal et au Québec. On est très fiers que Montréal soit la leader de la réconciliation au Québec», s’était réjouie plus tôt en matinée la mairesse, lors de la réunion du comité exécutif de la Ville.

Rappelons que dans la foulée du dévoilement du rapport sur la discrimination systémique de l’Office municipal de consultation publique de Montréal (OCPM), la mairesse avait reconnu l’existence du racisme et de la discrimination systémique.

Lors de manifestations pour réclamer justice pour Joyce Echaquan, cette femme autochtone qui est décédée en septembre à l'hôpital de Joliette sous les injures de personnel hospitalier, elle s’était également tournée vers Twitter pour inviter les Montréalais à s’engager «dans le chemin de la réconciliation» et à être des alliés «dans la lutte au racisme et aux discriminations systémiques» des Premières Nations.

Un poste de commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques a d’ailleurs été créé en octobre dernier à la Ville de Montréal. En 2019, un nouveau toponyme a été aussi donné à la rue Amherst pour devenir la rue Atateken dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones.