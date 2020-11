Nouvelle éclosion à l'hôpital de Trois-Rivières

Une quatrième éclosion de COVID-19 s'est produite à l'hôpital de Trois-Rivières, cette fois-ci du côté de l'unité coronarienne où l'on recense deux patients et deux employés atteints par le virus.

Dans les dernières semaines, des usagers et des employés des unités de chirurgie et de neurologie avaient contracté le virus. Près d’une vingtaine de travailleurs de l’unité dédiée à la COVI-19 ont aussi contracté le virus.

Par ailleurs, des patients atteints par le virus provenant de CHSLD de la région ont été transférés à un site de confinement établi à Nicolet, afin de tenter de protéger les établissements de santé.

C'est notamment le cas de quatre résidents de la Ressource intermédiaire de l'amitié, une maison de retraite de Plessisville. À ce jour, 11 résidents de cette ressource ont contracté la COVID-19, soit environ 20 % des bénéficiaires.

Le site de confinement de Nicolet, qui compte une centaine de lits, est bien loin d'afficher complet.

«Ça fait un mois que nous sommes ouverts. On a de la difficulté à remplir un étage. Les gens à domicile qui ont un système immunitaire plus faible lorsqu’une des deux personnes du couple à la COVID, elle s’en va où? On est là, nous!», a plaidé Chantale Thibault, une préposée aux bénéficiaires qui travaille à la ressource de débordement.

Quelque 1500 tests de dépistage sont réalisés chaque jour en Mauricie et au Centre-du-Québec. Cependant, les cliniques massives ne fonctionnent pas à plein régime. Celle de Trois-Rivières réalise, pour le moment, une moyenne de 159 tests par jour alors que la capacité est de 600 tests.