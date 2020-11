Plus de 1000 cas de la COVID-19 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La barre des 1000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie a été franchie dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine frappée de plein fouet par la deuxième vague.

Les 24 nouveaux cas annoncés mercredi par le CISSS de la Gaspésie portent à 788 le nombre de cas recensés depuis le début de la deuxième vague en septembre, pour un total de 1002 depuis le début de la pandémie.

La MRC d’Avignon, dans la Baie-des-Chaleurs, où 476 cas ont été déclarés en septembre et octobre, a été la plus durement touchée depuis le début de la deuxième vague, ce qui a amené Québec à placer les municipalités de Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle en zone rouge le 6 octobre.

Une forte transmission communautaire liée à une activité de loisirs chez des aînés a été à l’origine de l’infection massive. Un CHSLD et une résidence privée pour aînés ont été frappés, touchant 66 résidents et 32 employés. Neuf bénéficiaires du CHSLD de Maria ont perdu leur combat contre le virus. La situation est maintenant sous contrôle.

Puis, le virus s’est propagé dans la MRC voisine de Bonaventure, frappant particulièrement la municipalité de Paspébiac. Environ la moitié des 222 cas d’octobre dans cette MRC gravitait dans ce secteur. La Direction régionale de santé publique avait ciblé des rassemblements familiaux comme vecteurs de propagation. Le virus est aussi entré au CHSLD de New Carlisle, situé dans la municipalité voisine, faisant trois victimes jusqu’à maintenant.

Le coronavirus s’est également déplacé dans la région de Gaspé où se trouvent 19 des 24 nouveaux cas de la COVID-19 annoncés mercredi. Quatre-vingt-un des 208 cas actifs en Gaspésie ont été observés dans la MRC de la Côte-de-Gaspé – où est située Gaspé.