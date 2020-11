Près de 9,7 millions $ pour soutenir la presse écrite

Une somme de près de 9,7 millions $ a été réservée par le gouvernement du Québec pour soutenir les médias écrits qui voient leurs revenus publicitaires en ligne s’envoler aux profits de grands joueurs américains comme Google et Facebook.

Selon ce qu’a précisé mercredi le ministère de la Culture et des Communications, Québec accorde des subventions de 8,4 millions $ à l’organisme RecycleMédias et de près de 1,3 million $ à sept entreprises pour les accompagner dans leur virage numérique, ce qui s’inscrit dans les objectifs du Programme d’aide à l’adaptation numérique des entreprises de la presse d’information écrite.

L’organisme à but non lucratif RecycleMédias représente des centaines de journaux qui doivent obligatoirement contribuer au régime de compensation pour la catégorie de matières de type journaux. La subvention, a précisé Québec, mercredi, par communiqué, «vise à compenser pleinement la contribution financière exigée des journaux par les municipalités pour la collecte sélective».

Sept entreprises de presse écrite vont pour leur part se partager une somme de 1 297 699 $.

«Les médias écrits constituent un secteur vital de la société québécoise. Ils contribuent à la circulation d’une information de qualité qui est le reflet de cette société. L’aide que nous annonçons aujourd’hui permettra de les soutenir dans leurs activités quotidiennes et de développement. Je suis convaincue que ce soutien consolidera leur présence essentielle et qu’elle leur permettra de se démarquer dans un marché en pleine évolution», a dit la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

«La présence des médias est nécessaire à la diversité de l’information et des opinions à la grandeur de notre territoire et c’est précisément pourquoi nous soutenons la transformation numérique du secteur de la presse écrite. De plus, en compensant la contribution des journaux pour la collecte sélective, notre gouvernement allège le fardeau financier des entreprises de presse tout en assurant la revalorisation du papier», a indiqué le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, Benoit Charette.