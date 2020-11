Présidentielle américaine: Kanye West veut déjà se présenter en 2024

Le rappeur Kanye West, qui était candidat indépendant à la présidentielle, promet déjà de se représenter à l’élection de 2024.

«BIENVENUE KANYE 2024», a-t-il écrit sur Twitter en publiant une photo de lui devant une carte électorale.

Alors que sa santé mentale inquiète, le mari de Kim Kardashian avait annoncé en grande pompe sa candidature à la présidentielle cet été.

Bien que la star du hip-hop nous a habitués aux coups d’éclat depuis ses premiers succès au début des années 2000, cette décision en avait surpris quelques-uns, comme Kanye West était jusque-là assez proche de Donald Trump.

Le rappeur, qui a reconnu souffrir de bipolarité, avait éclaté en sanglots lors d’un rassemblement de campagne lors duquel il était apparu sur scène vêtu d’une veste pare-balle.

Finalement, l’interprète de «Stronger» n’a pas convaincu beaucoup d’électeurs mardi dans les États où il avait réussi à s’inscrire, se contentant de scores faméliques.Il fait son meilleur score dans le Tennessee, où il récoltait à peine plus de 10 000 votes tôt mercredi, selon le «New York Post».Dans l’État du Vermont, on parle de seulement 1200 voix, 2300 dans l’Iowa, 3000 dans le Kentucky.Au moins, on sait qu’il a reçu un appui de taille mardi: le sien!

«Aujourd'hui, je vote pour la première fois de ma vie pour le président des États-Unis, et c'est pour quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance ... moi», avait-il fait savoir sur Twitter mardi.

Sa femme Kim Kardashian est restée plus vague sur le bulletin qu’elle a mis dans l’urne, mais elle a confirmé qu’elle avait voté et a appelé ses nombreux abonnés à faire de même.