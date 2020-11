Trois membres d’une même famille emportés par la COVID en moins de cinq jours

Trois membres d’une même famille britannique sont tous morts de la COVID-19 en moins de cinq jours, un véritable cauchemar pour leurs proches.

Gladys Lewis, 74 ans, a perdu la vie jeudi dernier à l’hôpital Royal Glamorgan dans le sud du pays de Galles après avoir contracté le coronavirus.

Son fils Dean, 44 ans et père de trois enfants, est mort le jour suivant dans sa résidence à Treorchy, dans la même région.

Finalement le frère de Dean, Darren, 42 ans est mort lundi.

Les trois morts ont été causées par la maladie, rapporte le MailOnline.

Une amie de la famille a lancé une campagne de socio-financement afin de soutenir les proches affligés par ces décès soudains.

Plus de 5000$ CAD ont été amassés et seront remis au patriarche de la famille, qui a survécu à son épouse, Gladys Lewis.

Très affectée, sa fille, Debbie, 41 ans a dû composer avec la mort de sa mère et de son frère alors que son autre frère Darren, se trouvait aux soins intensifs.

« En tant que l'une des amies de Debbie, il ne faisait aucun doute qu'ils avaient besoin d'aide, financièrement et émotionnellement. C’est un cauchemar, ce qui s'est passé est incompréhensible. Je veux juste obtenir le plus d'argent possible pour cette famille pour les soutenir lors des trois funérailles et utiliser le reste pour tout ce dont elle a besoin», a expliqué la responsable de la campagne de sociofinancement.

La veuve de Dean, Claire Lewis, 44 ans, a déclaré que la famille était apaisée par les centaines de messages de condoléances» qu'elle avait reçus.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants envers chaque personne qui nous a offert de l'aide de quelque manière que ce soit et qui nous réconfortent des centaines de messages de condoléances que nous avons tous reçus.»

«[La COVID-19] a eu un effet dévastateur sur la famille et j'aimerais que les gens prennent cette pandémie au sérieux», a indiqué pour sa part le Dr David Miller du Forest View Medical Center, qui a soutenu les Lewis dans cette épreuve.