Trump fait encore mentir les sondages

Le cirque se poursuit jusqu’à la fin à la Maison-Blanche, à l’issue d’une élection incertaine, à l’image des quatre années chaotiques et surréalistes de la présidence de Donald Trump.

• À lire aussi: EN DIRECT | L’élection américaine de minute en minute

• À lire aussi: EN DIRECT | Les résultats dans les États clés

• À lire aussi: Biden affirme qu'il est «en bonne voie de gagner cette élection»

• À lire aussi: Trump prédit «une grande victoire», accuse les démocrates de «voler» l'élection

Malgré un premier mandat marqué par d’innombrables frasques, une procédure de destitution et une gestion désastreuse de la pandémie, le 45e président a de nouveau fait mentir les sondages qui prédisaient sa défaite sans équivoque.

À 1h30, mercredi, il était encore impossible de connaître l’identité du futur président des États-Unis.

Confiant

Fidèle à lui-même, Donald Trump prédisait sa réélection la veille du vote, promettant «une magnifique victoire» et qu’il allait «une nouvelle fois écrire une page d’histoire».

En 2016, Donald Trump avait également mis fin à sa campagne à Grand Rapids, au Michigan, avant de l’emporter face à Hillary Clinton.

«Je suis un peu superstitieux. On va faire pareil», avait-il expliqué lundi soir, se disant prêt à écraser celui qu’il surnomme constamment « Joe l’endormi ».

Pour sa part, le démocrate Joe Biden s’était rendu dans sa ville natale de Scranton, dans l’État-clé de Pennsylvanie.

«Je veux restaurer la décence et l’honneur à la Maison-Blanche», avait-il lancé lundi, armé d’un mégaphone, devant un petit groupe de partisans, où il a aussi fait une série de lapsus embarrassants.

Scandales à répétition

Mais Donald Trump prouve néanmoins qu’il reste imperméable aux scandales qui suivent son administration depuis 2016.

Durant son premier mandat, l’ex-magnat de l’immobilier, qui promettait de «Make America Great Again» a plutôt flirté avec les suprémacistes blancs et les chefs d’État autoritaires, comme Vladimir Poutine ou Kim Jong-un.

Sa présidence a aussi été marquée par une enquête sur l’ingérence russe dans sa victoire, une rare procédure en destitution et d’anciens proches collaborateurs ont aussi été condamnés à la prison.

Et c’est sans compter les scandales plus scabreux, comme celui de sa relation extraconjugale avec la vedette porno Stormy Daniels, à qui l’ex-avocat de Trump, Michael Cohen, a payé, a-t-il admis, plus de 100 000 $ pour acheter le silence.

Le président républicain a aussi fait couler beaucoup d’encre avec ses tweets acrimonieux publiés à toute heure du jour ou de la nuit, souvent en lettres majuscules ou bourrés d’erreur, qui ont même mené plusieurs à s’interroger sur sa santé mentale.